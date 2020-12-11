- 1/2
- 2/2
آخر تحديث: 11 - ديسمبر - 2020 6:21 مساءً
أندريا بوتشيللي
زار نجم الأوبرا اندريا بوتشيلي مطعم الشيف التركي نصرت غوكشيه الذي استضافه بنفسه في أحد مطاعمه في دبي، وذلك بعد ان انهى بوتشيلي حفله في “دبي أوبرا”.
وعلى صوت المغني الإيطالي، قام الشيف التركي بشواء قطع من اللحم وطهيها، في مقطع مصور نشره الطاهي التركي على صفحته الخاصة على “إنستغرام”. وفيما بعد احتسى بوتشيلي ونصرت الكابوتشينو معا.
وخلال وجوده في المدينة الذي حظي فيها بوتشيلي باهتمام واسع، استمتع مغني الأوبرا بعرض نافورة دبي لأغنيتي “ذا براير” و”تايم تو ساي جودباي”، بينما يتم عرض أحدث ألبوماته “بيليف” على برج خليفة.
ويذكر أن اندريا بوتشيلي قد حاز على وسام استحقاق الجمهورية الإيطالية ووسام استحقاق دوارتي وسانشيز وميلا (من مواليد 22 سبتمبر 1958)، وكانت قد صرحت سيلين ديون تصريحا جدليا على صوت بوتشيلي قائلة «إن كان للإله صوت غنائي، فلا بد أن يكون شبيهًا جدًا بصوت أندريا بوتشيلـّي»، وعُيّن بوتشيلـّي ضابطًا كبيرًا لوسام استحقاق الجمهورية الإيطالية في عام 2006، وكُرّم بنجمة في ممر الشهرة في هوليوود في 2 مارس عام 2010 لمساهمته على المسرح المباشر.
في أعقاب حادث كرة قدم، شُخّص بوتشيلـّي بإصابته بالزرق الرضحي، وأصبح أعمى تمامًا في سن الثانية عشرة. منذ عام 1982، سجّل بوتشيلـّي 15 ألبومًا منفردًا لكل من موسيقى البوب والموسيقى الكلاسيكية، وثلاثة ألبومات متميزة، وتسعة عروض أوبرالية كاملة، وبيع أكثر من 90 مليون تسجيل في جميع أنحاء العالم. حقق نجاحًا بصفته مغني كروس أوفر، آخذًا الموسيقى الكلاسيكية إلى قمة قوائم البوب العالمية.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: اندريا بوتشيلي يغني في مطبخ نصرت خلال إعداد الطعام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.