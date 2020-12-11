تراند اليوم : العب ياسمك – صافيناز عملت بث مباشر تحت المية : الصغار مايتفرجوش

كتب – الخليج 365

شاركت الراقصة ​صافيناز​ مقطع فيديو جديد في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

وفي التفاصيل، ظهرت صافينار مرتدية ملابس البحر الجريئة باللونين الأحمر والأسود، أثناء قضاء إجازة، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها. وأرفقت الفيديو بتعليق كتبت فيه :”يا حلوتك يا بحر”، ولاقى الفيديو بعد دقائق من نشره، إعجاب عدد كبير من متابعيها الذين عبروا عن حبهم لها، وإعجابهم بالفيديو ودلعها، حسب تعليقاتهم.

يذكر أن صافينار تستعد حاليا لتقديم عدد من الحفلات إلى جانب مباشرة عملها الفني، إذ من المتوقع أن تقوم بتصوير عمل سينمائي جديد في الفترة المقبلة، وكان آخر أعمالها في الدراما مسلسل “أبو البنات”، مع الممثل مصطفى شعبان.

