عائلة كارداشيان تعود باتفاق جديد.. العرض الأول نهاية 2021

متابعة بتجــــــــــــرد: تتجه عائلة كارداشيان إلى العودة إلى التلفزيون، بعد إعلانها في وقت سابق هذا العام أنها ستنهى برنامجاً لتلفزيون الواقع حقق لها شهرة كبيرة.

وأعلنت خدمة البث “هولو”، الخميس، أنّها وقّعت اتفاقاً مع كيم وكلوي وكورتني كارداشيان ومع والدتهم كريس جينر واختيهما غير الشقيقتين كايلي وكيندال جينر.

وقالت “هولو” إنّه بموجب الاتفاق ستعدّ النساء محتوى جديداً سيُبثّ من خلال تلفزيون “هولو” المملوك لـ”ديزني” في الولايات المتحدة ودول عدّة في الخارج من خلال شبكة “ستار”.

ولم تذكر “هولو” ما إذا كانت النساء اللاتي لديهنَّ ملايين المتابعين على “إنستغرام” و”تويتر” سيظهرنَ على الشاشة ولم يقدم تفاصيل عن البرامج التي سيقدمنَها بموجب اتفاق مدته سنوات عدّة.

وقال التلفزيون إنّه من المتوقع أن يكون العرض الأول للمحتوى في نهاية عام 2021.

وجاء الإعلان بعد ثلاثة أشهر من إعلان العائلة المقيمة في لوس أنجلس أنّها ستنهي برنامج “كيبينغ أب ويذ ذا كارديشيانز”، الذي ظل يذاع لمدة 14 عاماً على شبكة (إن.بي.سي)، في 2021.