بالصور – هكذا كانت سوسن بدر في سنّ الـ18

متابعة بتجـــــــــــرد: فاجأت الفنانة المصرية القديرة سوسن بدر متابعيها بنشر صورة من أرشيفها على حسابها الخاص في تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”. وكشفت المرحلة العمرية التي التُقطت خلالها، وتبين أنها كانت في الـ18 من عمرها. وهو ما أشارت إليه من خلال التعليق حيث كتبت: “الانستغرام والانفلونسرز والفاشونيستاز كانوا رايحيين. إحنا كنا راجعيين ولا موأخذه من صندوق الذكريات وأنا عمري 18 سنة”.

وأحدثت بدر بهذا ضجة في أوساط متابعيها الذين أثنوا على جمالها وأشاروا في معظمهم إلى أنها كانت جميلة ولا تزال. ومما جاء في التعليقات: “الجمال الفرعوني” و”شكد حلوة فدوه لله” و”جميلة في كل مراحل عُمرك وكل ما تكبري تحلوي أكتر وأكتر” و”حبيبتي جميلة الجميلات مدام سوسن الحلوة” و”انتي جميلة بكل مراحل عمرك ما شاء الله” و”الجميلة قلباً وقالباً. شخصية راقية ولطف وكل شي حلو”. وحققت الصورة أكثر من 37 ألف إعجاب.

ويُشار إلى أن سوسن بدر اعتمدت أخيراً لوك جديداً حيث اختارت تسريحة الشعر القصير وتعمّدت عدم صبغه حيث أضفى عليها الشيب المزيد من الجاذبية والوقار.