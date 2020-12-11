Massari و Ali Gatie يُطلقان أغنية "بدنا السلام I See The Dream"

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"الخليج 365" من بيروت: أطلق النجمان العالميّان Massari وAli Gatie أغنية "بدنا السلام I See The Dream" المُصوّرة وهي عبارة عن رسالة سلام عالميّة ترفع شعار الأمل بحياة أفضل.

صُوّرت الأغنية في لوس أنجلوس تحت إدارة المُخرج Jay Sansone من خلال مشهديّة تحمل من خلال الأطفال صورة عالم يطوي بالألوان والفرح صفحات الحروب في العالم .

وغنّى النجمان الأغنية، تزامناً مع إطلاقها، خلال الحفل الذي أقامته مُنظّمة برنامج الأغذية العالميّ للأمم المُتّحدة أونلاين وذلك للإحتفال بنجاحاتها قبيل حفل توزيع جوائز نوبل بعد أن ذهبت جائزة نوبل للسلام هذا العام لبرنامجهم التابع للأمم المُتّحدة تقديراً للجهود الكبيرة في مُكافحة الجوع حول العالم.

وعن هذا التعاون قال مساري:" أقف اليوم مع أخي Ali Gatie لإيصال صوت من لا صوت لهم. وتابع:" يجب أن نكون نحن التغيير الذي نتمنّى أن نراه في العالم وأن نتكاتف معاً لتحقيق حلمنا بعالم تسود فيه الوحدة والسلام. وختم مساري فائلاً:"إنّه لشرف لي اليوم أن أطلق هذه الأغنية مع برنامج الأغذية العالميّ للأمم المُتّحدة، أكبر مُنظّمة إنسانيّة في العالم لمُكافحة الجوع".

لناحيته قال Ali Gatie :"لقد عشنا أنا ومساري تجربة الهجرة مع عائلاتنا، وعانينا من تداعيات الحرب ومن الظلم والتمييز. وكلّ ما نتمنّاه اليوم هو السلام والوحدة والحبّ للعالم أجمع. لذلك، قرّرنا أن نرفع الصوت معاً من خلال هذه الأغنية لنشر رسالة إيجابيّة".

أمّا Saul Betmead De Chasteigner رئيس قسم التسويق في مُنظّمة برنامج الأغذية العالميّ للأمم المُتّحدة فقال :"الجوع هو في الوقت نفسه سبب ونتيجة للنزاعات . ونحن من دون السلام والإستقرار سنُواجه العديد من الصراعات لتحقيق هدفنا بالقضاءعلى أزمة الجوع في العالم بشكل كليّ. وأضاف:"هذه الأغنية هي تذكير بالدور الأساسيّ الذي تلعبه الموسيقى كونها لغة عالميّة تجمع كلّ الشعوب حول العالم".

يُذكر أنّ النجمين Massari و Ali Gatie سيكونان الصوت الداعم لحملة #ZeroHunger التي أطلقتها مُنظّمة برنامج الأغذية العالميّ في الأمم المُتّحدة، وبالتالي سيعود جزء من ريع أغنية "بدنا السلام I See The Dream" لصالح نشاط المُنظّمة حول العالم.