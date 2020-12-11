إيلين ديجينيريس تعلن إصابتها بفيروس كورونا

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"الخليج 365" من بيروت: أعلنت المقدمة الأميركية الشهيرة، إيلين ديجينيريس، إصابتها بفيروس كورونا بتغريدة عبر حسابها على تويتر يوم الخميس، مطمئنة متابعيها إلى أنها "تشعر بتحسن الآن".
وأكدت ديجينيريس أنها خبرت كل شخص احتكت به مؤخراً بإصابتها، مؤكدة أنها تتبع إرشادات CDC "مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها".
وقالت: "سأراكم بعد الأعياد. أرجوكم، كونوا بأمان، وحافظوا على صحتكم".
وأفادت شركة "تيليبيكتشرز" المنتجة لبرنامجها النهاري بأن تصويره سيعلق حتى يناير المقبل .
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