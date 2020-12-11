شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى للمهرجان القومى للمسرح المصرى بالأعلى للثقافة الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد المهرجان القومى للمسرح المصرى مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل الدورة الثالثة عشر، وذلك فى الخامسة من مساء الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر الجارى، بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة بحضور رئيس المهرجان الفنان القدير يوسف إسماعيل رئيس المهرجان، متحدثا عن الجديد فى الدورة الـ13، والفنان القدير إسماعيل مختار مدير المهرجان ورئيس البيت الفنى للمسرح متحدثا عن كيفية اختيار عروض المهرجان والفنان محمد رياض عضو اللجنة العليا للمهرجان متحدثا عن تفاصيل تكريم النجم الراحل محمود ياسين، والإعلان عن أسماء كل المكرمين بالدورة الجديدة.

والناقد جرجس شكرى عضو اللجنة العليا متحدثا عن تفاصيل المحور الفكرى (150 سنة مسرح) والناقد باسم صادق متحدثا عن اختيار عروض الجامعات والفرق المستقلة والخاصة، وعدد آخر من النجوم المسرح المصرى ونقاده وأعضاء اللجان المختلفة بالمهرجان للكشف عن كل التفاصيل الخاصة بالدورة الـ13.



مؤتمر صحفي للمهرجان القومي للمسرح

تقام الدورة الثالثة عشر فى الفترة من 20 ديسمبر 2020 إلى 4 يناير 2021، والتى تحمل اسم دورة "الآباء"، ويحتفل المهرجان فيها بمرور 150 عاما على المسرح المصرى الذى يؤرخ له منذ عام 1870 م.

تضم اللجنة العليا للمهرجان 13 عضوا من أجيال مختلفة وتخصصات متنوعة فى مجال المسرح، وهم: الفنان القدير يوسف إسماعيل "رئيسا للمهرجان" وعضوية كل من الفنان القدير أشرف عبد الغفور والدكتورة هدى وصفى والفنان محمد رياض والناقد جرجس شكرى والمخرج حمدى حسين بكرى والفنانة هايدى عبد الخالق ، بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم وهم المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافى، والدكتور فتحي عبدالوهاب، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والفنان إسماعيل مختار، رئيس الادارة المركزية للبيت الفني للمسرح "مديرا للمهرجان"، والدكتور هيثم الحاج على، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان القدير ياسر صادق، رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح وتتولي تلك اللجنة رسم السياسة العامة ووضع خطط العمل للمهرجان قبل انطلاقه.

يستهدف المهرجان القومي للمسرح عرض نماذج متميزة مما قدم في فضاءات العرض المسرحي في مصر وذلك من أجل تأصيل ملامح المسرح المصري المعبر عن شخصية مصر ونشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان المصري، وكذلك تشجيع المبدعين من فناني المسرح علي التنافس الخلاق وتحفيز الفرق المسرحية على تطوير عروضها فكريا وأدائيا وتقنيا من أجل المشاركة في صناعة مستقبل أفضل للوطن.