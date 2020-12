شكرا لقرائتكم خبر عن جيرمى رينر يحتفل بعيد ميلاد هايلى ستينفلد بصورة لهما من كواليس مسلسل Hawkeye والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر النجم جيرمى رينر بأحدث صورة من كواليس مسلسله الجديد Hawkeye، الذى يقوم بتصويره حالياً، حيث نشر الصورة عبر حسابه على موقع انستجرام بمناسبة عيد ميلاد هايلى ستينفلد وهى البطلة التى تشاركه أحداث العمل.

ومن ناحية أخرى يبدو أن النجم العالمي جيرمي رينر يضع كل تركيزه لكي يطور مسيرته المهنية و يضفي لها المزيد من الاعمال المميزة وتحديدا في عالم الموسيقي والغناء، وأطلق جيرمى رينر الذي رشح للأوسكار أغنية حملت اسم " Heaven Don’t Have a Name ".



جيرمى رينر

وأشار موقع " جاست جيرد "، إلى أنها هي نفس الأغنية التي سجلها العام الماضي مع سام فيلدت ، وقدمها جيرمي رينر بطريقة " الروك" ، و هو ما جعل الكثيرين يؤكدون أن رينر الذى وضع بصمة مذهلة في عالم هوليوود قرر أن يكون له بصمة ايضا في عالم الموسيقى والغناء .



جيرمى وهايلى

يعد جيرمي رينر ممثل ومغني أمريكي، ولد في 7 يناير 1971، كما درس في أكثر من مجال مختلف كعلم النفس، وعلوم الجريمة، قبل ان ينتقل إلى عالم التمثيل، وظهر جيرمي في العديد من الأفلام بدايةً من عام 1995، وقد صنفته مجلة فارايتي الشهيرة ذات مرة من ضمن أهم عشر ممثلين يجب على المشاهد متابعة أعمالهم.

انطلاقته الحقيقية كانت في عام 2001 عندما شارك في بطولة فيلم Fish in a Barrel وحاز عن دوره جائزة أفضل ممثل مساعد من مهرجان نيويورك السينمائي للأفلام المستقلة.، بعدها قام جيريمي ببطولة عدد كبير من الأفلام، وتلقى ترشيحين لجائزة الأوسكار، الأولى كأفضل ممثل عام 2008 عن دوره في فيلم The Hurt Locker والثانية كأفضل ممثل مساعد عن فيلم The Town. كما شارك جيريمي أيضًا في عدد من الأفلام التي حازت على نجاح جماهيري كبير مثل The Avengers وThe Bourne Legacy.