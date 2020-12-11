شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أفيش جديد لفيلم "ريما" و15 صورة من الكواليس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح القائمون على فيلم "ريما" أفيش جديد للفيلم تتصدره الطفلة ريم عبد القادر التى تدور حلوها قصة العمل، وجاء الأفيش غامضاً حيث ظهرت الطفلة عليه برأس مقلوبة، خاصة أن أحداث العمل تعتمد على الاثارة والرعب، ويأتي ذلك مع اقتراب طرح الفيلم بدور العرض يوم 23 ديسمبر الجارى بعد فترة من التأجيلات.



أفيش جديد لفيلم ريما

وقرر القائمون على الفيلم طرحه في فيلم مصر وعدد من الدول العربية، حيث يعرض الفيلم في دول الامارات، وعمان، السعودية، البحرين، العراق، الأردن، الكويت ليكون من أوائل الأفلام التي تحجز مكانها في دور العرض بموسم رأس السنة السينمائى.

فيلم "ريما" من بطولة، محمد ثروت ومايا نصري والطفلة ريم عبد القادر، هالة فاخر، إيهاب فهمى، فراس سعيد، مها نصار، علاء مرسى، أحمد إمام، آية سليم، منى جمال، بالإضافة إلى ظهور بعض النجوم كضيوف شرف هم، صلاح عبد الله، بيومى فؤاد، أحمد فتحى، ميدو عادل، ومن تأليف أحمد أنور، وإخراج معتز حسام.



الأفيش الرسمى لفيلم ريما

تدور أحداث الفيلم حول "طفلة" تُدعى "ريما" ورثت عن والدها أشياء روحانية، تقرأ الغيب فى كل الظروف، لكن كل الناس تتعامل ‏معاها أنها تحت إمرة الشيطان، تضطرها الظروف للهرب من أهلها، وتذهب لأكثر من عائلة لتربيتها، ومع مرور الأحداث الكل يدب ‏فى قلبه الخوف منها، ثم تهرب، حتى تستقر عند رجل أعمال ومراته، منعتهم الحياة من "الإنجاب" وكانت حياتهم صعبة، وتعرضوا ‏لأزمات كبيرة؛ بسبب محاربة الناس لهم، إلا أن تتدخل "ريما" لإنقاذهم، وتتوالى الأحداث.



احمد فتحى والطفلة ريم عبد القادر



الطفلة ريم عبد القادر



الطفلة ريم عبد القادر



الفنان ايهاب فهمى



الفنانة مايا نصرى



ايهاب فهمى والطفلة ريم عبد القادر



ايهاب فهمى



جانب من كواليس فيلم ريما



مايا نصرى فى مشهد من الفيلم



مايا نصرى



محمد ثروت من فيلم ريما



محمد ثروت واية سليم



مها نصار



مها نصار