شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تحيى ذكرى اغتيال جبران توينى: شهداء الكلمة هم الشهداء الحقيقيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت النجمة اللبنانية إليسا، الذكرى الخامسة عشر لوفاة جبران توينى، الذى تم اغتياله يوم 12 ديسمبر عام 2005، مؤكدة أن شهداء الكلمة هم الشهداء الحقيقيين، وتم قتلهم لأن كلمتهم لها تأثير كبير من سلاح الجبناء، داعية بالرحمة لـ"توينى" وكل شهداء ثورة الأرز.

وكتبت إليسا، عبر حسابها على تويتر: "شهداء الكلمة هنى الشهداء الحقيقيين، بيقتلوهن لأنه كلمتن ورأين تأثيرن أكبر بكتير من سلاحن للجبناء"، مضيفة: "والحرية نعمة مش كتار بيقدّروها، ولهالحرية أبطال خافوا منن وقتلوهن تا يقتلوا حلم لبنان فينا، الله يرحم جبران توينى، وكل شهداء ثورة الأرز، وأكيد رح نضل نواجه كل الظلم كرمالكن".



اليسا

يشار أن جبران توينى، كان من بين أبرز الأصوات اللبنانية المعارضة للهيمنة السورية على لبنان، حيث وظف موقعه كرئيس تحرير لجريدة النهار للدعوة لإنهاء الهيمنة السورية، بل كان من أول الشخصيات الإعلامية التى جازفت بمجاهرته بالرأى فى عام 2000 عقب انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان بعد 18 عاماً من الاحتلال، ووجه رسالة فى خطاب مفتوح إلى نجل الرئيس السورى بشار الأسد وقال فيها "لابد أن تدرك أن الكثير من اللبنانيين غير مرتاحين للسياسات السورية فى لبنان".



جبران توينى

ويشار إلى أن إليسا، كانت قد احتفلت مؤخرا باليوم العالمى لذوى الاحتياجات الخاصة، مؤكدة أن فى هذا اليوم يتم الاحتفال بقوة هؤلاء الأشخاص حول العالم خاصة أنه يتفوقن على الضعف الجسدى ليكونوا أجمل مثال للقوة والإنسانية - بحسب وصفها - وغردت الفنانة إليسا عبر حسابها الرسمى على تويتر: "هؤلاء الناس أقوى منا بكتير لأنه بيتفوقوا على ضعفن الجسدى ليكونوا أجمل مثال للقوة والإنسانية. اليوم العالمى لذوى الاحتياجات الخاصة هو يوم لنحتفل فيه بقوة هالناس"، متفاعلة مع هاشتاج "اليوم العالمى لذوى الاحتياجات الخاصة.