شكرا لقرائتكم خبر عن كريس إيفانز يؤدى صوت بطل فيلم Buzz Lightyear.. والشركة المنتجة تكشف موعد عرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة كبيرة من الترقب يعيشها محبى فيلم toy story، وذلك منذ أن كشفت شركة Pixar عن استعداداتها لطرح فيلم جديد يحمل اسم Buzz Lightyear ، ومؤخراً كشفت الشركة من خلال تغريدة عن تفاصيل جديدة بشأن المشروع السينمائى منها موعد الفيلم ومفاجأة بخصوص الشخصية التى تؤدى الأداء الصوتى لبطل الفيلم، حيث أكدت أن النجم كريس ايفانز الذى اشتهر بأكثر من دور خلال أعماله فى هوليود أبرزها شخصية كابتن امريكا، سيلعب الأداء الصوتى لبطل الفيلم وشخصية buzz، كما كشفت أن العمل من المفترض عرضه بدور العرض عام 2022.



كريس ايفانز

وقد نشأ هذا الدور بواسطة Tim Allen خلال أحداث فيلم الرسوم المتحركة بالكمبيوتر لعام 1995 Toy Story، والذي كان أول فيلم تم إصداره على الإطلاق بواسطة Pixar، ليحقق من وقتها نجاحاً كبيراً، دفع الشركة لتقديم فيلم من بطولة الشخصية التى باتت معشوقة ومحببة للغاية لدى قطاع كبير من الأطفال.



بيكسار تعلن عن شخصية الفيلم

من ناحية أخرى يبدو أن شركة Pixar واستديوهاتها تعيش حالة كبيرة من النشاط الفنى بالاتفاق مع ديزنى، حيث أعلنت الأخيرة عبر حسابها على موقع إنستجرام عن اتفاقهم معاً لطرح ثلاثة مشاريع ضخمة خلال الفترة المقبلة، على منصة ديزنى، وهى الأعمال المنتظرة من جانب عشاق أعمال الإنيميشن والرسوم المتحركة.



toy story ولقطة من الفيلم عام 1995

البداية من مسلسل Dug Days، فى حين يحمل المسلسل الثانى اسم cars""، أما الثالث فهو مسلسل ""win or lose، على أن يبدأ عرض تلك الأعمال بداية من شهر يناير المقبل ليكون عشاق تلك الشخصيات على موعد مع رؤيتها خلال تلك المسلسلات.

ومن ناحية أخرى أعلنت شركة ديزنى عن بدء تصوير مسلسل Star Wars: Kenobi الجديد في بوسطن، ماساتشوستس، الشهر المقبل، وأشار تقرير الإنتاج الذى نشر على موقع tvseriesfinale، عن موعد تصوير العمل الذى سيبدأ في 4 يناير من العام الجديد 2021، وإلى الآن لم يتم الإعلان عن موعد محدد لـ طرح العمل الجديد، لكن من المفترض أن يطرح في خلال أواخر العام المقبل 2021، على منصة ديزنى بلس.