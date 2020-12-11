شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا فى صورة جديدة على طريقة الأميرات من ختام مهرجان القاهرة السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت النجمة يسرا فى أحدث صورة لها من ختام مهرجان القاهرة السينمائى أمس على طريقة الأميرات، حينما شاركت متابعيها بصورتها أثناء جلوسها ضمن فاعليات المهرجان الذى انتهى أمس الخميس، حيث خطفت يسرا الأنظار منذ ظهورها على الريد كاربت بفستان مميز كعادتها قبل أن تكشف عن صور أخرى بعيداً عن الريد كاربت آخرها تلك الصورة.



الفنانة يسرا

وكانت شاركت الفنانة يسرا جمهورها ومعجبيها عبر حسابها الرسمي على انستجرام، صورًا جديدة من كواليس استعدادها للحفل الختامي لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، معلقة على الصور قائلة: "الاستعداد للحفل الختامي للدورة 42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي".

وفي وقت سابق، خضعت النجمة الكبيرة يسرا لجلسة تصوير جديدة لها على هامش مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى افتتاح دورته الـ42، وظهرت بها ترتدى فستانا أحمر من تصميم مصمم الأزياء اللبنانى جورج حبيقة، ونشرت الصور عبر حسابها بموقع "انستجرام" مصحوبة بتعليق "خلف الكواليس أثناء الاستعداد لحفل افتتاح الدورة 42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي".



يسرا

وشهد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في حفل الختام، فوز الفيلم الهولندي (ذهب) إخراج روجيه هيسب، بجائزة فتحي فرج جائزة لجنة التحكيم الخاصة، وذلك ضمن منافسات مسابقة أسبوع النقاد الدولي، بالمهرجان، حيث يشهد المهرجان العرض الأول للفيلم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتدور أحداثه حول، "تيمو" لاعب جمباز موهوب يتقاسم حلما كبيرا مع والده ذو الاحتياجات الخاصة هو؛ "الحصول على الميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية". لكن عندما يقابل "تيمو" المعالجة النفسية "آيرين"، تتغير نظرته تجاه كل شيء.