الخليج 365 يحتفل بفوز فيلم أمير المصرى البريطانى limbo بـ 3 جوائز بمهرجان القاهرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الخليج 365 بفوز فيلم الفنان المصري العالمي أمير المصرى البريطاني limbo بـ 3 جوائز من مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 42، وذلك بحضور قسم الفن، عمرو صحصاح رئيس القسم والزملاء جمال عبد الناصر وعلي الكشوطي ومحمد زكريا ولميس محمد، وقام أمير المصري بعمل جولة داخل صالة تحرير الخليج 365 للتعرف على طريقة العمل داخل المؤسسة.

ودخل اسم الفنان أمير المصرى صباح اليوم الجمعة في قائمة الأكثر بحثاً على جوجل "ترند" بعد فوز فيلمه البريطاني "التيه - limbo" للمخرج بن شاروك، بثلاثة جوائز في منافسات المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، التى تم إعلان جوائزها أمس الخميس فى حفل الختام، حيث حصد جائزة أفضل فيلم، وجائزة هنرى بركات لأحسن إسهام فنى، كما فاز بجائزة الاتحاد الدولى للنقاد "فيبريسى".

وعرض فيلم "التيه - limbo" للمرة الأولى بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى مهرجان القاهرة، وتدور أحداثه حول "عمــر" عــازف شــاب وواعــد، أجبرتــه الظــروف عــلى الابتعــاد عــن أسرتــه الســورية، وهــو الآن معــزول في قريــة أســكتلندية بعيــدة ينتظــر البت في طلب اللجــوء السياسي الــذي قدمه، ومعه مجموعــة ممــن ينتظرون الأمـل مثلـه.

ورغــم جديــة موضوعــه وتناولــه قضيتــه بعمــق، لا يخلــو هــذا الفيلــم البديــع والمختلــف مــن لمحــات كوميديــة ســاخرة تفجــر الضحــكات في الوقــت الــذي يثــير وضــع هــؤلاء اللاجئــين التعاطــف والشــفقة وأحيانــا الدمــوع.

ترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية، المخرج والسيناريست الروسي الكبير ألكسندر سوكوروف، الذي يعد أحد أبرز المخرجين المعاصرين في روسيا. فيما شارك في عضويتها المخرج والكاتب البرازيلي كريم إينوز، والمخرج الألماني برهان قرباني، والمنتج السينمائي المصري جابي خوري، والممثلة المصرية لبلبة، والكاتبة والممثلة المكسيكية نايان جونزاليز نورفيند، والمخرجة والمؤلفة والمنتجة الفلسطينية نجوى نجار.

يذكر أن الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي، شهدت عرض أكثر من 90 فيلما، من 40 دولة، بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، كما شهد حفل افتتاحها تكريم الكاتب المصري الكبير وحيد حامد بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وهي الجائزة نفسها التي منحها المهرجان للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، بالإضافة إلى تكريم الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.



الخليج 365 يحتفل بفوز فيلم أمير المصرى البريطانى limbo بـ 3 جوائز بمهرجان القاهرة (15)



الخليج 365 يحتفل بفوز فيلم أمير المصرى البريطانى limbo بـ 3 جوائز بمهرجان القاهرة (1)



الخليج 365 يحتفل بفوز فيلم أمير المصرى البريطانى limbo بـ 3 جوائز بمهرجان القاهرة (2)



الخليج 365 يحتفل بفوز فيلم أمير المصرى البريطانى limbo بـ 3 جوائز بمهرجان القاهرة (3)



الخليج 365 يحتفل بفوز فيلم أمير المصرى البريطانى limbo بـ 3 جوائز بمهرجان القاهرة (4)



الخليج 365 يحتفل بفوز فيلم أمير المصرى البريطانى limbo بـ 3 جوائز بمهرجان القاهرة (5)



الخليج 365 يحتفل بفوز فيلم أمير المصرى البريطانى limbo بـ 3 جوائز بمهرجان القاهرة (6)



الخليج 365 يحتفل بفوز فيلم أمير المصرى البريطانى limbo بـ 3 جوائز بمهرجان القاهرة (7)



الخليج 365 يحتفل بفوز فيلم أمير المصرى البريطانى limbo بـ 3 جوائز بمهرجان القاهرة (9)



الخليج 365 يحتفل بفوز فيلم أمير المصرى البريطانى limbo بـ 3 جوائز بمهرجان القاهرة (10)



الخليج 365 يحتفل بفوز فيلم أمير المصرى البريطانى limbo بـ 3 جوائز بمهرجان القاهرة (11)



الخليج 365 يحتفل بفوز فيلم أمير المصرى البريطانى limbo بـ 3 جوائز بمهرجان القاهرة (12)



الخليج 365 يحتفل بفوز فيلم أمير المصرى البريطانى limbo بـ 3 جوائز بمهرجان القاهرة (13)