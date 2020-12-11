عزيز الشافعي يدين الاعتداء على أيمن يونس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

أدان الملحن عزيز الشافعي، حالة الاعتداء التي تعرض لها، اليوم، الكابتن أيمن يونس رئيس لجنة الكرة بالزمالك، عقب انتهاء صلاة الجمعة.

وكتب الشافعي، عبر حسابه على تويتر، قائلاً: "‏عيب يحصل الاعتداء المشين ده على كابتن أيمن يونس.. يتحمله كل دعاة التعصب، الإعلام ومواقع التواصل، ويتحمله كل المتسببين بقراراتهم في انهيار النادي وحسرة مشجعيه".

وأضاف: "النادي بيتعاملوا معاه على أنه نادي بيشجعه مئات مش عشرات الملايين وله قيمة وله حساب.. ماينفعش تتعاملوا معاه بالاستهتار ده".

وكان أيمن يونس، رئيس لجنة الكرة بالزمالك، قد تعرض لإصابات بالغة إثر اعتداء عليه بعد أدائه صلاة الجمعة في أحد المجمعات السكنية بمنطقة السادس من أكتوبر.

ويستعد الزمالك، لانطلاق الموسم الجديد يوم السبت المقبل بالجولة الأولى في بطولة الدوري المصري الممتاز 2020-2021 بمواجهة فريق المقاولون العرب على ستاد الكلية الحربية، أملاً في اللقب الـ13 للنادي الأبيض.