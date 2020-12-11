عبد الله حسين يشارك في الفيلم العراقي "الدوشك"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يشارك الفنان العراقي عبد الله حسين، الشهير بـ"عبد الله أبو فطوم"، في الفيلم السينمائي "الدوشك" المنتظر طرحه خلال الفترة المقبلة بدور العرض السينمائي في العراق، وتدور أحداثه بين أبو ظبي، دبي والقاهرة.

ويجسد عبدالله حسين خلال أحداث "الدوشك" دور أحد الأشخاص الذي يساعد رجل على التقرب من النجمة السينمائية عن طريق حيل طريفة يغلب عليها الطابع الكوميدي.

وقال عبد الله حسين إن حامد صالح مخرج فيلم "الدوشك" اختاره لتجسيد هذا الدور بالتحديد لأنه صانع محتوى كوميدي على مواقع التواصل الاجتماعي فشعر أنه مناسبا للدور.

الفيلم الكوميدي "الدوشك" للمخرج العراقي حامد صالح، تدور أحداثه حول رجلين لكل منهما طموحات تحركها الغرائز، يتقربان لنجمة سينمائية الأول يحبها بينما يسعى الثاني إلى سرقتها.

فيلم "الدوشك" من بطولة إيمان العميدي، إسلام غروني وضيف الشرف الفنان باسم قهار وعدد كبير من الفنانين الشباب.