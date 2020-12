بوزن زائد.. هكذا ظهرت يسرا اللوزي في حفل ختام القاهرة السينمائي الـ٤٢

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

تصوير - محمود عبد الناصر :

ظهرت الفنانة يسرا اللوزي، بحفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ ٤٢، بوزن زائد.

وشاركت يسرا، بالمهرجان في لجنة تحكيم مسابقة "آفاق السينما العربية" بجانب المخرج والمنتج الإماراتي، علي مصطفى، والممثلة والمؤلفة والمخرجة اللبنانية، زينة دكاش.

وفاز الفيلم الوثائقي "نحن من هناك - We Are from There" إخراج وسام طانيوس، بجائزة أحسن فيلم غير روائي، وذلك ضمن منافسات مسابقة آفاق السينما العربية.

وباقي جوائز مسابقة "آفاق السينما العربية"، ذهبت إلى فيلم "خريف التفاح" المغربي لمخرجه محمد مفتكر، وجائزة أفضل أداء تمثيلي، للممثل فيصل الدوخي، من المملكة العربية السعودية، عن فيلم "حد الطار".

يذكر أن، الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي، شهدت عرض أكثر من 90 فيلما، من 40 دولة، بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، كما شهد حفل افتتاحها تكريم الكاتب المصري الكبير وحيد حامد بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وهي الجائزة نفسها التي منحها المهرجان للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، بالإضافة إلى تكريم الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.