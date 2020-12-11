محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :
حرص الفنان مصطفى شعبان، على الظهور أمام متابعيه وجمهوره عبر حسابه على إنستجرام، بصحبة كلبه، موجها رسالة للجمهور.
ونشر شعبان، الصور عبر حسابه، وعلق عليها: "بغض النظر عما مررت به في حياتك.. دع اللطف يكون لغة قلبك".
يذكر أن، مصطفى شعبان، يشارك في دراما رمضان المقبل بمسلسل "عش الدبابير.. أسطورة سرية وسفينة" كاسم مؤقت، ويشاركه البطولة عمرو سعد، ومن إخراج أحمد خالد موسى.
كانت هذه تفاصيل خبر مصطفى شعبان في أحدث ظهور له مع كلبه: "دع اللطف يكون لغة قلبك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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