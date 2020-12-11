الثلاثاء.. حفل شعري غنائي لمحمد دنيال وكريم حسن في ساقية الصاوي

تستقبل ساقية عبدالمنعم الصاوي حفل شعري غنائي "منتصف ديسمبر" يوم الثلاثاء 15 ديسمبر، في تمام الساعة السادسة مساءً، لكل من محمد دنيال وكريم حسن.

كريم حسن بدأ في كتاباته في عام 2010 له ديوان بعنوان (خريف العمر ) وسوف يتواجد الديوان ورقياً في معرض الكتاب القادم. كما قام بعدة حفلات في المعهد العالي للدراسات النوعيه

بالهرم – نادي الاهرام للفروسيه – الربع الثقافي.

كما انه شارك في العديد من مسابقات لوزارة التعليم العالي وحصل علي مراكز متقدمه في جميع المسابقات التي شارك بها.

الشاعر محمد دانيال بدأ مشوار الشعر عام ٢٠١٦ لديه ديوانين ( غير قابل للمزيكا، قهوة دمع تقيل قام

بعدد من الحفلات على مستوى الجمهورية ( الأسكندرية ( الواي _ بيرم وسيد )، القاهرة ( جامعة المستقبل_ الربع _تياترو افاق )، الزقازيق (البلاتوه )، الفيوم (سيجار )، المنصورة (بيت القصيد )، كفر الشيخ (قصر الثقافة).

جدير بالذكر أن الساقية أعلنت عن استقبال زوارها يونيو الماضي، بنسبة الـ 25% مع الالتزام بقواعد التباعد والصحة والسلامة وعدم دخول أى زائر دون كمامة، وذلك بعد قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بإعادة فتح المنشآت الثقافية.