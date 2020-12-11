تفاصيل حفل فرقة الرضوان السورية في ساقية عبدالمنعم الصاوي

تستقبل ساقية عبدالمنعم الصاوي حفل إنشاد ديني لفرقة الرضوان السورية بقيادة عبد القادر المرعشلي، وذلك غدًا، السبت الموافق 12 ديسمبر، في تمام الساعة السابعة مساءً على مسرح الحكمة.

ومن المقرر أن تقدم الفرقة خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل الأناشيد الدينية التي

يحبها ويتفاعل معها جمهورهم على خشبة المسرح.

تأسست الفرقة بمدينة دمشق عام 1981، بإشراف المنشد عبد القادر المرعشلى وهى تُجيد كثيرًا من الألوان الإنشادية كالمدائح والابتهالات الدينية والموشحات الأندلسية والصوفية ذات اللون الأندلسى

والتركى والمصرى والعراقى والمغربى والخليجى أيضًا، وذلك ضمن الإطار الدينى والصوفى الملتزم، حيث ترافق الفرقة الآلات الإيقاعية فقط.

جدير بالذكر أن ساقية عبدالمنعم الصاوي أعلنت عن استقبال زوارها يونيو الماضي، بنسبة الـ 25% مع الالتزام بقواعد التباعد والصحة والسلامة وعدم دخول أى زائر دون كمامة، وذلك بعد قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بإعادة فتح المنشآت الثقافية.