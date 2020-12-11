ربيع والجوهري والميرغني يخوضون تجربة "مطبعة هرم"

يخوض الفنان علي ربيع بمشاركة الفنانين حمدي الميرغني وحسين الجوهري، تجربة كوميدية جديدة وهي فيلم مطبعة هرم حيث يبدأ خلال أيام القائمين على الفيلم أولى أيام تصوير الفيلم بعد توقف دام لفترة.
ومن المقرر أن يشارك في بطولة الفيلم الفنان الكبير على ربيع، وحمديالميرغني، والفنان الشاب حسين الجوهري، حيث يناقش الفيلم بعض القضايا الاجتماعية المهمة في إطار كوميدي، وانتهى القائمون على العمل من معاينة أماكن تصوير الفيلم وبناء الديكورات المقرر أن تنطلق فيها مشاهد العمل.
وهذه هي التجربة الأولي للفنان الشاب حسين الجوهري مع الفنانين على ربيع، وحمدي الميرغني، ومن تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج سامح عبدالعزيز، حيث شارك في عدد من المسلسلات الدرامية مثل مسلسل زلزال مع الفنان محمد رمضان ومسلسل 2 × الصندوق مع الفنان أوس أوس وحمدي المرغني، ومسلسل نيللي وشريهان مع الفنانة دنيا سمير غانم والفنانة إيمي سمير غانم.
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