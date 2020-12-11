شاهد فيديو قديم يعرّض الإعلامي تامر أمين للحبس بسبب التحرش

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 ديسمبر 2020 04:13 مساءً - منذ 36 دقيقة

بعد واقعة اتهام الإعلامي المصري تامر أمين بالتحرش بعارضة الأزياء ميرهان هشام عبد القادر، حين ظهر عبر برنامجه مدافعا عن لاعبي منتخب مصر الذين كتبوا لميرهان تعليقات على صفحتها الشخصية لا تخلو من التحرش وذلك فقط للاستمتاع من جهة واستفزازها من جهة أخرى، ما أثار عاصفة من الشجب والاستنكار من قبل الجماهير وميرهان أيضا، لا سيما أن أمين استهزأ بميرهان وألمح خلال تعليقه لعدة أمور شخصية ما أدى إلى رفع دعوى قضائية ضده.

وفي هذا السياق، علّق الإعلامي والمذيع المصري تامر أمين على الحكم الصادر ضده بالحبس عامين، لاتهامه بسب وقذف وانتهاك حرمة الحياة الخاصة لعارضة الأزياء ميرهان هشام عبد القادر.

وأضاف أمين في تصريح لموقع “مصراوي”، أنه “يحترم أحكام القضاء ولا يجب التعليق عليها”.

وأوضح أنه “سيتخذ الإجراءات القانونية لحفظ الحقوق، كما سيطعن على الحكم الصادر بحبسه”.

وكانت محكمة جنح مدينة نصر أصدرت حكما، أمس الخميس، بمعاقبة الإعلامى تامر أمين، بالحبس سنتين، وكفالة 50 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، وتغريمه 40 ألف جنيه للإدعاء المدني، لاتهامه بسب وقذف وانتهاك حرمة الحياة الخاصة للموديل ميرهان هشام عبد القادر.

وكشفت القضية رقم 47954 لسنة 2019، التي أقامها المستشار هيثم عباس، أنه أثناء إقامة بطولة الأمم الأفريقية 2019 في القاهرة، قام بعض لاعبي المنتخب المصري بالتحرش عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي بعارضة أزياء مصرية تقيم في دولة الإمارات، وبإعلانه لهذا الأمر تعرضت لموجة من التحرش بها لفظيا، من المذيع تامر أمين في برنامج يذاع على إحدى القنوات.

وأقام المستشار هيثم عباس الجنحة الماثلة ضده بتهمة التحرش والسب والقذف والتنمر، إلى أن قضت المحكمة بالحبس سنتين وكفالة 50 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، وتغريمه 40 ألف جنيه للإدعاء المدني.