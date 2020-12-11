ماذا لو دفع “سانتا كلوز” فواتيركم؟ إليكم ما حدث في فلوريدا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 ديسمبر 2020 04:13 مساءً - منذ ساعة واحدة

يتحضر العالم للاحتفال بعيد الميلاد مع نهاية السنة، ويكثر في هذا الشهر الأعمال الخيرية وتبادل الهدايا وانتظار “سانتا كلوز” الذي لا بد أن يحمل الهدايات المميزة للأطفال وغيرهم، لكن يبدو أن لأحدهم فكرة أخرى للاحتفال في العيد وإسعاد الآخرين بهدايا غير متوفعة وذات أثر كبير لا سيما في ظل جائحة كورونا التي يعاني منها معظم الناس بسبب توقف أعمالهم وتراكم الفواتير عليهم.

وفي التفاصيل، قام رجل أعمال الأمريكي مايكل إزموند في فلوريدا، بلعب دور سانتا كلوز خلال فترة الميلاد، ودفع فواتير الخدمات العامة لجيرانه من ماء وغاز وغيرها، لتكون هذي المرة الثانية التي يقوم بها بهذه الخطوة في عيد الميلاد.

وقالت صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية، إن هذا الرجل قد دفع فواتير لأكثر من 144 عائلة كانت قد تأخرت عن دفع فواتيرها، ومهددة بانقطاع الخدمات عنها في حال عدم التسديد.

وقال إزموند: “إن هذا العام بالنسبة لي هو أكثر أهمية من العام الفائت، وذلك بسبب انتشار الوباء والمرض واضطرار الكثيرين للجلوس دون عمل في ظل انتشار الجائحة”.

وأضاف بأن الناس في هذا الوقت ليسوا قادرين على دفع فواتيرهم وتناول وجبات طعامهم معا، لذا فإن قيامي بسداد بعض من هذه الفواتير لهؤلاء الأشخاص سيخفف من حزنهم في حضرة الميلاد.

وبيّن إزموند أنه لا يزال قادرا على لعب دور سانتا كلوز لعدد أكبر من عائلات المنطقة لأن دخل عمله لهذا العام كان جيدا فعلا، كما أنه قادر على الشعور تماما بهؤلاء الناس لأنه كان في مثل حالهم في أوقات سابقة.

والجدير بالذكر أن “مايكل إزموند” قد استغل عيد الميلاد السنة الماضية، وسدد 4600 دولار لفواتير المياه والغاز لأكثر من 36 أسرة في فلوريدا.