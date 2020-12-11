شكرا لقرائتكم خبر عن نسرين أمين تبرز إطلالها فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائى × 4 صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرزت الفنانة نسرين أمين إطلالتها فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ42 الذى أقيم أمس الخميس، عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، حيث ظهرت نسرين فى إطلالة أنيقة على السجادة الحمراء للحفل مرتدية فستان باللون البنك من قماش الستان الذى أظهر أنوثتها بشكل كبير.

وفى سياق آخر تظهر نسرين أمين كضيفة شرف في حلقة من حلقات مسلسل جديد بعنوان "العمارة" مع بطولة مجموعة من الفنانين الشباب، ومقرر بدء عرضه بعد غد الأحد على احدى المنصات الالكترونية، ويتكون العمل يتكون من 10 حلقات يظهر في كل حلقة ضيف شرف من أبرزهم بيومي فؤاد، محمد سلام، شيماء سيف، محمد عبدالرحمن، محمد ثروت، ميرنا جميل، سلوى خطاب، حمدى ميرغني، خالد منصور.



نسرين أمين بفستان انيق

وتنتظر نسرين طرح فيلمها الجديد "يوم 13" في دور العرض بعدما انتهت من تصويره مطلع هذا العام، ويشارك في بطولته أحمد داوود، دينا الشربينى، جومانا مراد، وشريف منير وأحمد زاهر وفيدرا ومحمود عبدالمغني ومجدي كامل ونهال عنبر ونهى عابدين وتأليف وإخراج وائل عبد الله، كما تظهر كضيفة شرف في فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" مع كريم عبد العزيز ودينا الشربينى ومقرر عرضه العام المقبل.

وكان آخر أعمال نسرين أمين مسلسل "لما كنا صغيرين" فى شهر رمضان الماضى بطولة ريهام حجاج، محمود ‏حميدة، ‏خالد ‏النبوى، ونبيل عيسى، ‏‏وهانى عادل، ‏وكريم ‏‏‏‏قاسم، ومحمود ‏حجازى، ‏ومنة فضالى، ‏وأشرف زكى، وحسن ‏‏عبد ‏‏‏الله، وعبد الرحيم حسن، ‏وعماد ‏رشاد، ‏وهلا السعيد وهو تأليف ‏‏أيمن ‏‏‏سلامة ‏وإخراج محمد ‏على.



نسرين أمين



نسرين أمين فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائى