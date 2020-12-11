شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج محمد حمدى يشيع جثمان زوجته إلى مثواها الأخير بمقابر طريق الواحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شيع المخرج محمد حمدى جثمان زوجته الراحلة نيفين سامى، منذ قليل، من مسجد الحصرى بأكتوبر ودفنها بمقابر الأسرة على طريق الواحات بحضور أفراد أسرته والأصدقاء المقربين، حيث رحلت نيفين عن عالمنا مساء أمس الخميس، وتلقى حمدى العزاء أمام المقابر.



المخرج محمد حمدى

محمد حمدى مخرج سينمائى قدم العديد من الأفلام على مدار السنوات الماضية من أبرزها "محترم إلا ربع" و"سالم أبو أخته"، و"صابر جوجل" و"بيكيا" والأربعة أفلام بطولة محمد رجب، كما قدم فيلم "جو اللعبة" بطولة مصطفى قمر وإخراج ريهام عبد الغفور، وفيلم "31 / 12" بطولة علا غانم وادوارد وأشرف مصيلحى ومروة عبد المنعم.

وقدم محمد حمدى تجربتين في التليفزيون من خلال مسلسل "شطرنج" بأجزائه الثلاثة بطولة نضال الشافعى ووفاء عامر وحازم سمير وفراس سعيد وميس حمدان وحمزة العيلى وعمرو مهدى وأميرة نايف وهبة السيسى ودنيا عبد الغزيز، و"تماسيح النيل" بطولة ريهام سعيد وعماد رشاد وجميل راتب وجهاد سعد وجيهان قمرى وغنوة محمود ولمياء الأمير وإنجى عبد الله.



محمد حمدى وزوجته الراحلة