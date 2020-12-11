شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الفيديو الترويجى لفيلم جورج كلونى الجديد The Midnight Sky والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شبكة نيتفلكس عن آخر تريلر لفيلم الفنان العالمى جورج كلونى الجديد The Midnight Sky، الذى من المقرر أن يطرح في 23 ديسمبر الجارى، الفيديو الجديد وصلت مدته إلى دقيقتين و48 ثانية، وتضمن الكثير من اللقطات المشوقة، التي تؤكد على وجود فيلم متميز بنفس قدر أفلام كلونى السابقة، العمل من إخراج جورج كلونى.

وتدور أحداث The Midnight Sky في فترة ما بعد دمار العالم post- apocalyptic وتتبع محاولات أوجستين (جورج كلوني)، عالم منعزل في المنطقة القطبية، بينما يسابق الزمن كي يمنع سالي (Felicity Jones) وزملائها من رواد الفضاء من العودة إلى الأرض، حيث تنتظرهم كارثة عالمية غامضة، ويقوم جورج كلوني بإخراج هذا الفيلم المأخوذ عن الرواية الناجحة Good Morning, Midnight للكاتبة Lily Brooks-Dalton.

العمل من بطولة جورج كلوني، فيليسيتي جونز، ديفيد أويلوو، تيفاني بون، ديميان بشير، كايل تشاندلر، caoilinn Springall، وغيرهم.

كما أعلنت شبكة نيتفلكس عن بطولة الممثلة الأمريكية كوين لطيفة فيلمها الجديد End of the Road، كما أنها ستقوم أيضًا بإنتاج الفيلم الذي سيخرجه ميليسنت شيلتون، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "variety".

تدور أحداث الفيلم حول بريندا، التي ترملت مؤخرًا، والتي تقود عائلتها عبر البلاد لبدء حياة جديدة بعد أن فقدت وظيفتها، وأثناء العزلة في الصحراء في نيو مكسيكو، يجب على العائلة أن تتعلم المقاومة عندما يتم استهدافهم من قبل قاتل غامض.

ويقوم بكتابة السيناريو الكاتب ديفيد لوجري، الذي تشمل أعماله "The Intruder" و "Obsessed"، بناءً على سيناريو أصلي لكريستوفر مور.