شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز مشاهد حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائى.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت فعاليات الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى مساء أمس الجمعة، خلال حفل كبير أقيم فى دار الأوبرا المصرية وحضره العديد من نجوم ونجمات الفن أبرزهم يسرا وليلى علوى ونيللى كريم ودرة ولبلبة وغادة عادل وإلهام شاهين وأحمد الفيشاوي وزوجته، ومحمد فراج وخطيبته بسنت شوقي، والمخرجة ساندرا نشأت، وسمية الخشاب، ورانيا يوسف، ووزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم.

وأُعلنت جوائز الدورة الـ42 فى حفل الختام أمس والتى جائت أبرزها فوز الفنانة إلهام شاهين، بجائزة أحسن ممثلة، عن دورها في الفيلم المصري "حظر تجول - Curfew" إخراج أمير رمسيس، وذلك بالمناصفة مع الممثلة ناتاليا بافلينكوفا، بطلة الفيلم الروسي "مؤتمر – Conference" إخراج إيفان آي.تفردوفسكي.



إلهام شاهين

واستقبلت دار الأوبرا المصرية، علي مدار 9 أيام، عرض 83 فيلما من 43 دولة، من بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، والنجمة منى زكي بجائزة فاتن حمامة.

وشهد حفل الختام أمس العديد من المشاهد البارزة التي لفتت انتباه متابعين الجمهور، ولعل أبرزها غياب عدد كبير من النجوم الذين تواجدوا في حفل الافتتاح أبرزهم منى زكى وأحمد حلمى وياسمين صبرى وأحمد السقا ومنة شلبى وأحمد فهمى وهنا الزاهد.



منى زكى واحمد حلمى وابنتهما لى لى فى حفل الافتتاح

ظهور فتاة تشبه الفنانة الراحلة ميرنا المهندس إلى حد كبير على السجادة الحمراء لحفل الختام جعل جمهور السوشيال ميديا في حيرة حول هوية هذه الفتاة التي تبين أنها تدعى "ندى أكرم" وتعمل مصممة أزياء.

ظهور الفنانة هنا شيحة بصحبة محمود شاهين ابن شقيق الفنانة إلهام شاهين وحفيد الفنانة زهرة العلا على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة لتعود شائعة ارتباطهما من جديد خاصة مع تبادلهما مسك الأيدى بشكل رومانسى والتقاط الصور أمام عدسات المصورين.



هنا شيحة ومحمود شاهين

رقص الفنانتان رانيا يوسف وريهام عبد الغفور على السجادة الحمراء لحفل ختام المهرجان مما جعل المصورين يتفاعلون معهما أثناء تصويرهما.

تواجد الفنانتين الشابتين ليلى وملك أحمد زاهر للمرة الأولى في حفل ختام مهرجان القاهرة واللافت عدم تواجد والدهم الفنان أحمد زاهر معهما.











































