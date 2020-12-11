شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الشيخ يعتذر لجماهير الزمالك بعد "القاضية ممكن": أنا زملكاوى والموضوع فكاهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتذر المطرب الشعبى طارق الشيخ، لجماهير الزمالك بعد أدائه أغنية "القاضية ممكن" خلال وجوده ضيفا فى برنامج "أبلة فاهيتا"، مشيرا إلى أن الأغنية كانت مفاجأة بالنسبة له وتم وقف التصوير أكثر من 3 مرات، وأن الموضوع لم يكن سوى فكاهة ودعابة فقط، خاصة أنه ينتمى للقلعة البيضاء، طالبا من الجماهير تفهم الأمر بشكل صحيح، قائلا: "بعتذر لأى حد تسببت ليه فى انزعاج بدون قصد".

وكتبت الشيخ، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: "صباح الخير أخوات وحبايب طارق الشيخ، ️للتوضيح أغنية القاضية اللى غنتها فى برنامج أبلة فاهيتا منها لله كانت مفاجأة بالنسبالى ووقفت التصوير أكثر من 3 مرات أثناء تصوير الحلقة لأنى بنتمى لنادى الأبطال اللى بشجعه وبنتميله من طفولتى لحد الآن، الزمالك فى الدم وهفضل لحد آخر نفس فى عمرى بنتمى لنادى الزمالك والموضوع مكنش أكثر من فكاهة فقط واللى فى القلب زمالك.. زمالك.. زمالك"، وأضاف الشيخ: "أرجوا تفهم الأمر بالصورة الصحيحة، وبعتذر لأى حد تسببت ليه فى انزعاج بدون قصد، أرجوا تفهم الموقف".



طارق الشيخ

وطلبت أبلة فاهيتا، من الفنان طارق الشيخ خلال استضافتها له فى برنامج " لايف من الدوبلكس" والذى يذاع على قناةOn ، بعدما علمت أنه يشجع فريق الزمالك أن يقوم بغناء أغنية لهم من كلماتها وعلى ألحان أغنية "كتاب حياتى يا عين" للفنان الراحل حسن الأسمر.

وكانت الأغنية بعنوان "القاضية ممكن"، وذللك بعد خسارة فريق الزمالك الأخيرة أمام الأهلى، وجاء أولى كلمات الأغنية: "دى الـ85 أفشة ازاى متساب.. عالطاير وباليمين وعشنا ليلة عذاب.. عذاب.. عذاب.. عذاب".

يذكر أن آخر أعمال طارق الشيخ كليب "وردة البيت" على موقع "يوتيوب" من كلمات وألحان عزيز الشافعى، فى أول تعاون بينهما، وتوزيع كريم عبد الوهاب وإخراج محمد القاضى وإنتاج مصطفى السويفى ومحسن جابر، تم تصويره فى استوديو مصر استغرق يوما كاملا، وتدور فكرته فى إطار الدراما التى تمس كل إنسان فقد عزيزا عليه.