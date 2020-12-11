تعرف على جوائز مهرجان القاهرة السينمائى.. إنفوجراف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصد العديد من الفنانين جوائز مهرجان القاهرة السينمائى، حيث فازت الفنانة إلهام شاهين بالمناصفة مع الممثلة ناتاليا بافلينكوفا بجائزة أحسن ممثلة، كما تم تكريم الكاتب المصرى الكبير وحيد حامد والمخرج البريطانى كريستوفر هامبتون بجائزة الهرم الذهبى لإنجاز العمر، فضلا عن تكريم الفنانة منى زكى بجائزة فاتن حمامة للتميز.

تعرف على جوائز مهرجان القاهرة السينمائى كما فاز الفيلم الوثائقي المصرى "عاش يا كابتن" بجائزة الهرم البرونزى، بخلاف فوز الفيلم البريطاني "التيه" بجائزة هنري بركات لأحسن إسهام فني.

جوائز القاهرة السينمائى وفاز أيضا الممثل فيصل الدوخى بجائزة أحسن أداء تمثيلي، بالإضافة إلى فوز الفيلم السعودي "حد الطار" بجائزة صلاح أبو سيف جائزة لجنة التحكيم الخاصة، كما حصد الفيلم الهولندي (ذهب) جائزة فتحي فرج جائزة لجنة التحكيم الخاصة.

جوائز مهرجان القاهرة وأخيرا فاز فيلم "على طول البحر" بجائزة أفضل فيلم يعالج قضايا الاتجار بالبشر.

جوائز مهرجان القاهرة السينمائى

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