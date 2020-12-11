شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى فى وصلة هزار مع مصطفى قمر: "القمر اللى دوخنى وراه بحفلات زمان".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - محبة كبيرة يكنها النجم تامر حسنى للنجم مصطفى قمر، حسب ما ظهر فى فيديو عكس تلك العلاقة بينهما، ونشره تامر عبر حسابه على موقع انستجرام، وعلق قائلا، "القمر اللي دوخني وراه فى حفلاته زمان وعقبال حفلاتنا مع بعض"، كما شهد الفيديو وصلة هزار بين الثنائى وغناء من قبل تامر على طريقة مصطفى قمر حينما غنى أحد أغانيه.



تامر ومصطفى قمر

من ناحية أخرى، أعلن النجم تامر حسنى عن إحيائه حفل غنائى فى دبى، وذلك خلال افتتاح مهرجان دبى للتسوق يوم الخميس المقبل الموافق 17 ديسمبر، حيث نشر الصورة الدعائية للحفل على صفحة بموقع فيس بوك وعلق عليها:"جمهوري الحبيب في دبي وكل الامارات، مستنيكم فى 17 ديسمبر في حفل استثنائي لإفتتاح مهرجان دبي للتسوق.



تامر حسنى عن مصطفى قمر

وطلب تامر حسنى من جمهوره سرعة الحجز والإلتزام بالإجراءات الإحترازية حيث قال:" احجزوا بسرعة لأن التذاكر محدودة بسبب خضوع الحفل لإجراءات التباعد الاجتماعي، وما تنسوش الكمامات عشان سلامتكم وسلامة الغير. القاكم في دبي".

وقدم تامر حسنى الأسبوع الماضى أغنية افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى، فى دورته الثانية والأربعين، وعبر عن سعادته وفخره بتشبيه رئيس المهرجان محمد حفظى، مشواره بمسيرة العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، مؤكدا أنه كان يحلم منذ طفولته أن يصعد بنجاح الغناء والتمثيل معاً وأن يحقق بهم ولو جزء بسيط مما حققه العندليب الراحل.

ونشر تامر، عبر حسابه على انستجرام، مجموعة صور من الحفل، أتبعها بتعليق: "تشرفت أمس بتقديم أغنية افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى وسط زملائى فنانين ومبدعين مصر الكبار، كما تشرفت كل الشرف بكلمة الأستاذ محمد حفظى، رئيس المهرجان عن تشبيه مسيرتى الفنية بالعندليب الراحل عبد الحليم حافظ فى القرن الواحد والعشرين".