شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعضاء لجنة مشاهدة العروض واختيارها بالمهرجان القومى للمسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت لجنة مشاهدة العروض واختيارها بالمهرجان القومى للمسرح المصرى فى دورته الثالثة عشرة من أعمالها، واختارت العروض التى ستشارك وتتسابق فى المهرجان من الجهات الإنتاجية الخاصة بالعروض المستقلة والهواة والشركات والبنوك والجامعات.

لجنة مشاهدة العروض واختيارها ضمت كلا من، الناقد الكبير محمد الروبي رئيسًا، وعضوية الفنان القدير مفيد عاشور والمخرجة عبير على، والناقد باسم صادق، والمخرج محمد الصغير، ومقرر اللجنة أمى على ماهر.



لجنة مشاهدة العروض واختيارها

المهرجان القومي للمسرح المصري يقام في الفترة من 20 ديسمبر الجاري وحتى 4 يناير 2021 ، وتحمل الدورة الـ 13 اسم "دورة الآباء" وذلك بمناسبة مرور 150 عامًا على انطلاق المسرح المصري، والتي تحمل العرفان بالجميل لرواد المسرح المصري، والذين أخذوا على عاتقهم رسالة المسرح ليصل للجميع ودوره التنويري في الثقافة المصرية، كما يحمل البوستر الدعائي للدورة الحالية صورًا لبعض هؤلاء الرواد ومنهم يعقوب صنوع، وعثمان جلال وعبدالله النديم، وجورج أبيض، وعزيز عيد ، ونجيب الريحاني ، وعلى الكسار، ويوسف وهبي، وأمين صدقي، إبراهيم رمزي ، وبديع خيري، وتوفيق الحكيم وفاطمة رشدي ، وروزاليوسف.