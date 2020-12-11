شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى وهالة صدقى وكارول سماحة يهنئن إلهام شاهين بعد جائزة أحسن ممثلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد من الفنانين على تهنئة صديقتهم النجمة الهام شاهين بعد حصولها أمس على جائزة أحسن ممثلة من مهرجان القاهرة السينمائى، بداية بالفنانة ليلى علوى التى هنأت صديقة عمرها الفنانة إلهام شاهين بعد فوزها بالأمس بالجائزة، ونشرت صورتها وعلقت قائلة، "مشوار عمر.. وصداقة سنين.. ونجاح وأفراح كتير ولحظات صعبة اتشاركناها وعشناها وحسينا بيها مع بعض، لكن النهاردة بباركلها مش بس كصاحبة وصديقة عمر.. ببارك كمُحبة ومعجبة بفنها".

وأضافت ليلى علوى، "ببارك لموهبتها وقدراتها غير المحدودة، مبروك لإلهام شاهين الفنانة الكبيرة على جائزة أحسن ممثلة من مهرجان القاهرة 42، السنة الصعبة والتحديات اللى واجهتنا كلنا النهاردة إلهام أديتها طعم تانى وسعادة تانية بجايزتها وتقدير بلدها ومهرجان بلدها لفنها العظيم".



ليلى علوى

أما الفنانة كارول سماحة فحرصت على تهنئة إلهام شاهين عبر تويتر قائلة، "ألف مبروك يا أطيب صديقة، يا جدعة، يا أوفى الأوفياء يا حاضنة قلوب الجميع، الإنسانة المتواضعة والعظيمة بأخلاقها حبيبة الملايين الكبيرة إلهام شاهين جائزة أفضل ممثلة عن عن الفيلم الرائع حظر تجول فى مهرجان القاهرة السينمائي الدولى، ابكيتنا وأضحكتنا بأدائك الساحر ألف مبروك".



كارول سماحة

وفى السياق ذاته، علقت هالة صدقى على الجائزة وكتبت، "مبروك لأختي وصاحبتي ورفيقة مشوار طويل جائزة أحسن ممثلة فى مهرجان القاهرة عن فيلم حظر تجوال".



هالة صدقى

وقالت النجمة ليلى علوى، خلال تصريحات أمس، إنها كانت حريصة على حضور أفلام مهرجان القاهرة السينمائى، والذى اختتم فعاليات دورته الـ 42، موضحة أنها تفعل ذلك منذ 35 سنة، مشيرة إلى أن الدورة الحالية من المهرجان كان بها أفلام كثيرة وحضور أكثر، معلقة: "كنت مبسوطة أوى، وخاصة لما عرفت إن كل التذاكر بتخلص بسرعة".

وعن فيلم "حظر تجول" قالت، "العظيمة الرائعة إلهام شاهين، كل جزء فى الفيلم بجد جميل" ، وذلك خلال تصريحات لها على على هامش تواجدها فى حفل ختام المهرجان، وشهد حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الدورة الـ 42، والمقام على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، توزيع الجوائز على الأفلام الفائزة في مختلف المسابقات الخاصة بهذه الدورة.