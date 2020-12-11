بسبب البطانة.. زينب غريب تتعرض لانتقادات بعد ظهورها الأخير في القاهرة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تعرضت الفنانة زينب غريب لانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ظهورها الأخير في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ42.

انتقد البعض الصورة التي ظهرت عليها "زينب"، والفستان الذي اختارت ارتداءه، وأثارت جدلا بسبب البطانة.

وانتقد عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إطلالة "زينب"، وجاءت بعض التعليقات كالتالي: "حرام زينب غريب بتحاول كل مرة تعمل لوك عالمي بس مش بتظبط معاها خالص"، حد يقول لزينب غريب إن اللي بتعمله ده غلط"، "مش غريب من زينب غريب".

واختُتمت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، مساء أمس الخميس، وشهد المهرجان عرض 83 فيلمًا من 43 دولة، من بينها 20 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى، إضافة إلى 52 فيلمًا في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، والفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.