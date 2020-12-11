فيديو| طارق الشيخ يغني للزمالك "القاضية ممكن" مع "أبلة فاهيتا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

غنى المطرب الشعبي طارق الشيخ أغنية "القاضية ممكن"، التي ألفت كلماتها الدمية الشهيرة "أبلة فاهيتا".

وعلى ألحان "كتاب حياتي"، غنى طارق الشيخ الأغنية التي تقول كلماتها: "في الدقيقة الـ85 قفشة إزاى متساب، عالطاير وباليمين وعشنا ليلة عذاب، عذاب عذاب عذاب".

وحل طارق الشيخ ضيفًا بحلقة أمس الخميس من برنامج "لايف من الدوبليكس"، الذي يذاع في تمام الساعة الـ11 مساءً عبر قناة ON.

برنامج "لايف من الدوبلكس"، تُعرض حلقاته الخميس والجمعة من كل أسبوع.