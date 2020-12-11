تراند اليوم : "القاضية ممكن".. شاهد| أغنية لمطرب مصري تثير غضب جمهور الزمالك



أثار مطرب شعبي مصري، غضب جمهور نادي الزمالك، بسبب سخريته منه، عقب خسارته أمام غريمه التقليدي الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.



وخلال حلوله ضيفًا على برنامج "لايف من الدوبلكس" مع الدمية الشهيرة "أبلة فاهيتا، أدى المطرب طارق الشيخ، أغنية "القاضية ممكن" على لحن أغنية "كتاب حياتي" للمطرب الشعبي الراح حسن الأسمر.

لكن الأغنية أغضبت جمهور الزمالك، ما دفع الشيخ إلى كتابته اعتذار عبر صفحته على موقع "فيس بوك"، قائلاً: "صباح الخير أخوات وحبايب طارق الشيخ، للتوضيح أغنية القاضية اللي غنتها في برنامج أبلة فاهيتا منها لله كانت مفاجأة بالنسبالي ووقفت التصوير أكثر من 3 مرات أثناء تصوير الحلقة لأني بنتمي لنادي الأبطال اللي بشجعه وبنتميله من طفولتي لحد الآن الزمالك في الدم وهفضل لحد آخر نفس في عمري بنتمي لنادي الزمالك والموضوع مكنش أكثر من فكاهه فقط واللي في القلب".

وختم الشيخ قائلاً: "أرجو تفهم الأمر بالصورة الصحيحة وبعتذر لأي حد تسببت ليه في انزعاج بدون قصد أرجو تفهم الموقف... أخوكم طارق الشيخ".



