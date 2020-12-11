بالصور.. تامر حسني يشعل زفاف رنا سماحة وسامر أبو طالب بحضور نجوم الفن

أحيا النجم تامر حسني حفل زفاف المطربة رنا سماحة على الملحن سامر أبو طالب، وذلك بأحد الفنادق النيلية بالقاهرة وبحضور عدد كبير من نجوم الفن.

كان ضمن الحضور ريم البارودي، ياسر فرج، المنتج ياسر سليم ومذيعة الراديو 9090 شيماء حافظ وعدد كبير من نجوم برنامجي آراب ايدول وستار اكاديمي منهم مينا عطا، محمد شاهين، محمد سراج وهايدي موسى ومهندسة الديكور فاطمة الشاذلي.

وأشعل تامر حسني الحفل بالعديد من أغانيه

الشهيرة المميزة وتبادل العروسان معه الغناء والصور التذكارية بطريقة ال selfie وسط أجواء من البهجة والرومانسية.

الحفل من تنظيم ال dj العالمي ياسر الحريري، وشارك في إحيائه مصطفى حجاج وأحمد جمال والراقصة الاستعراضية دينا والفنان أحمد عصام الذي قدم fire show ومؤثرات بصرية خطفت أنظار الجميع.

طرحت المطربة رنا سماحة مؤخرا أحدث أغانيها التي تحمل اسم

"أوبا" والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب من كلمات أحمد حسن راؤول وتوزيع وسام عبد المنعم وألحان أحمد زعيم وظهرت صورة خطيبها الملحن سامر أبو طالب في بداية الكليب موجها رسالة لها قائلاً: " بقالى فترة عاوز أتكلم معاك في الموضوع بس متردد بس بصراحة بحبك".

كما أطلقت رنا سماحة مؤخرًا ألبوم «7 رجالة»، والذي يضم 10 أغاني تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب وهي، "خانت نفسها"، "تتر النهاية"، "100 مليون عاملة"، "7 رجالة"، "حياتي تخصني"، "اسمه إيه"، "عندي الجرأة"، "نقطة ضعف"، "قلبي معلم"، "بقيت شبهك".