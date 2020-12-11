تايلور سويفت تفاجئ جمهورها بإطلاق ألبوم ثاني

أعلنت المغنية الأميركية تايلور سويفت يوم أمس الخميس عن إطلاق اسطوانتها الثانية المفاجئة لعام 2020 ، والتي وصفتها بأنها اخت اسطوانتها "فولكلور" التي أصدرتها في شهر يوليو السابق ،وتحمل الأسطوانة الجديدة عنوان "إيفرمور"، وهي تعتبر التاسعة لسويفت وفقًا لصحيفة الجارديان.

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وحققت الإسطوانة التي سجلتها سويفت سراً أثناء إغلاق الفيروس التاجي بمعاونة Bon Iver و Aaron Dessner ، نجاحًا نقديًا وتجاريًا بعد صدورها ،كما أنها تصدرت قوائم

الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ، وحصلت على 6 ترشيحات لجوائز جرامي لعام 2021 ، بما في ذلك ألبوم العام ، وأغنية العام لـ Cardigan.

وكتبت سويفت عبر صفحتها الرسمية على موقع التدوينات المصغرة تويتر "منذ أن كنت في الـ 13، كنت أتطلع إلى أن أبلغ الـ31، لأنه الرقم الذي ينطوي على دلالة بالنسبة إلي لذلك أردت أن أقدم لكم هذه المفاجأة".

وواصلت تايلور سويفت في "إيفرمور"

تعاونها مع فريق "فولكلور" وفي مقدمه آرون ديسنر ، المؤسس المشارك لفرقة الروك المستقلة "ذا ناشيونال"، وجاستن فيرنون من فرقة "بون أيفر".

وشارك في العمل أيضاً جاك أنتونوف الذي شارك في تأليف آخر ثلاث أسطوانات لسويفت الحائزة على 10جوائز "جرامي".

وذكرت سويفت بين المشاركين ويليام بويري، وهو اسم مستعار لرفيقها الممثل الكوميدي البريطاني جو ألوين الذي ورد اسمه كمشارك في اثنتين من أغنيات "فولكلور".

وتتضمن اسطوانة "إيفرمور" 15 أغنية في النسخة العادية منها، في حين أن النسخة "الفاخرة" تشمل أغنيتين إضافيتين.

وإلى جانب دويتو مع كل من فرقتي "ذا ناشيونال" و"بون آيفر"، أشركت سويفت كذلك في إحدى أغنيات الأسطوانة الجديدة فرقة "هايم" النسائية.