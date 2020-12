وزيرة الثقافة تسلم الهرم الذهبي لفيلم التيه بطولة أمير المصري

سلمت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، جائزة الهرم الذهبي لأفضل فيلم في الدورة ٤٢ لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي لفيلم التيه بطولة أمير المصري، وذلك خلال حفل ختام المهرجان في حضور السيناريست محمد حفظي رئيس المهرجان.

َوسفراء وممثلو العديد من دول العالم المشاركة بالمهرجان، ونجوم ونجمات وصناع الفن السابع بمصر، وأكثر من ٢٠٠ فناناً وضيفاً من مختلف أنحاء العالم، وذلك على المسرح الذي أعد خصيصاً لإقامة المهرجان بدار الأوبرا المصرية.

وجهت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعمه المتواصل وإيمانه بعمق وأهمية الفنون والثقافة في بناء الشخصية المصرية وإكسابها الوعي بتفعيل متطلبات الدولة على صعيد التنمية المستدامة والمنشودة، فصلاً عن سياسته الحكيمة في التصدي لأزمة كورونا منذ بدايتها وعلى مدار عام كامل توقفت فيه الحياة والفعاليات بكافة دول العالم، وهو ما كان له مفعول السحر لإقامة المهرجان بمصر وخروجه بهذا المستوى الرائع الذي يليق بَمكانة مصر.

كما تقدمت بالشكر الكبير للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على تقديمه كافة أشكال الدعم لإقامة الفعاليات الكبرى بالوزارة، وإلى وزارة الصحة المصرية التي أشرفت على تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الجميع، وكما وجهت الشكر لوزارة الداخلية على تأمينها للمهرجان ودعمها لظهوره بالصورة المبهرة لاستقرارنا أمام العالم، ولفريق عمل المهرجان برئاسة المخرج محمد حفظي الذي قبل التحدي في هذه الدورة الاستثنائية والتي كُللت بهذ النجاح الرائع.

وقالت عبد الدايم إن الفنون ومن بينها السينما تُعد ضمانة فاعلة للتقارب الوجداني البناء بين الشعوب، وهو ماتستهدفه مصر دائماً في تدعيم أطر السلام والتعايش البناء بين شعوب العالم بكافة أطيافها، وأوضحت أن نجاح هذه الدورة يجسد انتصاراً مبهراً لصناعة السينما، وقدرتها على الصمود في مواجهة العراقيل التي فرضها فيروس كورونا، لاسيما ما شهدته هذ الدورة من الحضور الكبير للجمهور والرواج الذي حظيت به كافة عروض

المهرجان.

من جانبه وجه المخرج محمد حفظي رئيس المهرجان لوزارة الثقافة على دعمها المهرجان بشكل استثنائي منقطع النظير ليرسخ حقيقةً إيمان الدولة الكبير بقيمة الفنون في تشكيل وعي المجتمعات ووجه التحية لكل من شارك لخروج هذه الدورة وعلى رأسهم وزارتي الصحة والداخلية ورعاة المهرجان.

وجاءت جوائز المهرجان كالتالي:ـ

** جوائز المسابقة الدولية

* جائزة هنري بركات لأحسن إسهام فني: فيلم "التيه - limbo" للمخرج بن شاروك

* جائزة أحسن ممثلة: مناصفة بين الفنانة إلهام شاهين، عن دورها في الفيلم المصري "حظر تجول- Curfew" إخراج أمير رمسيس، والممثلة ناتاليا بافلينكوفا، بطلة الفيلم الروسي "مؤتمر – Conference" إخراج إيفان آي. تفردوفسكي

* جائزة أفضل ممثل: الممثل جوليان فرجوف عن دوره في فيلم "دروس اللغة الألمانية - German Lessons" إخراج بافل جي. فيسناكوف

* جائزة نجيب محفوظ لأحسن سيناريو: فيلم (50 أو حوتان يجتمعان على الشاطئ - or Two Whales Meet on the Beach 50) للمخرج خورخي كوتشي.

* جائزة الهرم البرونزي وتمنح للمخرج عن عمله الأول أو الثاني: الفيلم الوثائقي "عاش يا كابتن - Lift Like a Girl" إخراج مي زايد

* جائزة الهرم الفضي جائزة لجنة التحكيم الخاصة: فيلم "مؤتمر – Conference" إخراج إيفان آي. تفردوفسكي

* جائزة الهرم الذهبي لأحسن فيلم: فيلم "التيه - limbo" للمخرج بن شاروك، بطولة الفنان أمير المصري

* تنويه خاص: فيلم "غزة مونامور - Gaza Mon Amour" إخراج عرب ناصر، طرزان ناصر

** جوائز مسابقة آفاق السينما العربية

* جائزة سعد الدين وهبة لأحسن فيلم عربي وتمنح للمخرج: فيلم "تحت السموات والأرض - Under The Concrete" للمخرج روي عريضة

* جائزة صلاح أبو سيف جائزة لجنة التحكيم الخاصة: فيلم "حد الطار - The Tambour of Retribution" إخراج عبدالعزيز الشلاحي

* جائزة أحسن فيلم غير روائي: فيلم "نحن من هناك - We Are from There" إخراج وسام طانيوس

* جائزة أحسن أداء تمثيلي: الممثل فيصل الدوخي عن دوره في فيلم "حد الطار - The Tambour of Retribution" إخراج عبدالعزيز الشلاحي

* تنويه خاص: فيلم "خريف التفاح - The Fall of Apples Trees" إخراج محمد مفتكر

** جوائز مسابقة أسبوع النقاد

* جائزة شادي عبد السلام لأحسن فيلم وتمنح للمخرج: فيلم "الأفضل لم يأت بعد - The Best Is Yet to Come" إخراج جينج وانج

* جائزة فتحي فرج جائزة لجنة التحكيم الخاصة: فيلم "ذهب- Gold " إخراج روجيه هيسب

** جوائز مسابقة سينما الغد الدولية للأفلام القصيرة

* جائزة يوسف شاهين لأحسن فيلم قصير: فيلم "إيزابيل" للمخرجة ساره الشاذلي

الجائزة قدرها ٥ آلاف دولار مقدمة من منصة watch it

* جائزة لجنة التحكيم الخاصة: فيلم "المباراة" إخراج رومان هودل

* تنويه خاص: فيلم "الحياة على الهامش - Life On The Horn" إخراج مو هراوي

* تنويه خاص: فيلم "من يحرقن الليل - The Girls Who Burned The Night" إخراج سارة مسفر

** جائزة فيبريسي

جائزة الاتحاد الدولي للنقاد "فيبريسي": فيلم "التيه - limbo" إخراج بن شاروك

** الجوائز النقدية

* جائزة إيزيس: فيلم "عاش يا كابتن - Lift Like a Girl" إخراج مي زايد

الجائزة قدرها 10 آلاف دولار، يقدمها صندوق مشاريع المرأة العربية، لأفضل فيلم مصري يبرز دور المرأة اقتصاديا واجتماعيا

* جائزة يوسف شريف رزق الله (الجمهور): فيلم "عاش يا كابتن - Lift Like a Girl" إخراج مي زايد.

الجائزة قدرها 15 ألف دولار تمنح لأحد أفلام المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مناصفة بين المنتج والشركة التي ستقوم بتوزيع الفيلم في جمهورية مصر العربية.

* جائزة أفضل فيلم عربي: مناصفة بين فيلمي "غزة مونامور" إخراج عرب ناصر، وطرزان ناصر، و"نحن من هناك" إخراج وسام طانيوس.

الجائزة قدرها 10 آلاف دولار، وتمنح لمنتج أحد الأفلام المشاركة في أي من المسابقات الثلاث (الدولية - آفاق السينما العربية - أسبوع النقاد).

* جائزة أفضل فيلم يعالج قضايا الاتجار بالبشر: فيلم "على طول البحر - Along the Sea " إخراج أكيو فوجيموتو.

الجائزة قدرها 50 ألف جنيه تقدمها اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.