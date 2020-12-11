استمرار تلقي طلبات المشاركة بالدورة الثامنة لمسابقة الفنون البصرية

ينظم مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة د. فتحي عبد الوهاب، الدورة الثامنة لمسابقة الفنون البصرية 2021 لشباب الفنانين تحت 35 سنة، وتحمل عنوان " حنين الأمكنة"، في مجالات التصوير، الرسم، النحت، الطباعة، التصوير الفوتوغرافي، جميع الإتجاهات الفنية الحديثة، في الفترة من 25 وحتي 18 مارس.

وقال د. أشرف زكي أستاذ الجرافيك كلية الفنون الجميلة بالزمالك وقوميسير عام المسابقة، أن المقصود بحنين الأمكنة هى العوامل المؤثرة في تشكيل الرؤية من خلال التعايش في بيئة بعينها وثقافة

تتسم بنوع من التميز، من خلال البيئة التي يعيش فيها الفنان ، وعاداته وتقاليده وتميزها عن البيئات المختلفة.

تتضمن الشروط المنظمة للمعرض : ألا يزيد عمر الفنان عن 35 عاما، أن يكون العمل الفني المقدم انتاج 2019 ـ 2020، لا يسمح بالمشاريع الدراسية أو مشاريع التخرج أو التي سبق المشاركة بها في مسابقات سواء حصلت علي جوائز أم لا، يسمح للفنان التقدم بعملين علي الأكثر

في مجال واحد، لا يزيد طول الضلع الأفقي في الأعمال المسطحة عن 120 سم وفي الأعمال المجسمة عن 100 سم طول أو عرض أو ارتفاع، بالنسبة لعروض الفيديو يلتزم المشترك بتوفير الشاشات والأجهزة اللازمة ولا تزيد مدة العرض عن 15 دقيقة ، أعمال التجهيز في الفراغ يتم التنسيق مع قوميسير المعرض للتنسيق بعد قبول الأعمال .

يتم ملأ إستمارة الإشتراك حتي الأربعاء 3 فبراير 2021 ، علي أن تعلن اسماء الممقبولين بالفرز الأول السبت 6 فبراير 2021، وتسلم الأعامال المقبولة من 7 حتي 20 فبراير 2021، علي أن تعلن أسماء المشاركين النهائية بعد الفرز الثاني الاثنين 22 فبراير 2021.