تراند اليوم : طارق الشيخ بيعنزر اللزمالك : أبلة فاهيتا السبب – إتفرج

وجه المطرب طارق الشيخ اعتذارا لجمهور نادي الزمالك، بعد حلقته في برنامج “لايف من الدوبلكس” مع الدمية الشهيرة “أبلة فاهيتا”وتقديمه أغنية “القاضية ممكن” التي سخر فيها من خسارة الزمالك لبطولة دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي.

وكتب الشيخ عبر صفحته على Facebook: “صباح الخير أخوات وحبايب طارق الشيخ، للتوضيح أغنية القاضية اللي غنتها في برنامج أبلة فاهيتا منها لله كانت مفاجأة بالنسبالي ووقفت التصوير أكثر من 3 مرات أثناء تصوير الحلقة لأني بنتمي لنادي الأبطال اللي بشجعه وبنتميله من طفولتي لحد الآن الزمالك في الدم وهفضل لحد آخر نفس في عمري بنتمي لنادي الزمالك والموضوع مكنش أكثر من فكاهه فقط واللي في القلب”.

واختتم كلامه: “أرجو تفهم الأمر بالصورة الصحيحة وبعتذر لأي حد تسببت ليه في انزعاج بدون قصد أرجوا تفهم الموقف… أخوكم طارق الشيخ”.

وأثارت الأغنية جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ورفضها الجمهور لما فيما من سخرية قد تتسبب في زيادة حالة التعصب بين الجماهير.

للتفاصيل: ردود فعل غاضبة من أغنية “القاضية ممكن” لطارق الشيخ… دعوة للتعصب

يذكر أن برنامج “لايڤ من الدوبلكس” يعرض يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة 11 مساء على قناة ON.



