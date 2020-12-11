شبيهة ميرنا المهندس تجذب الأنظار في ختام "القاهرة السينمائي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة مصممة الأزياء المصرية ندى أكرم، بعد ظهورها في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي.

وأعرب نشطاء مواقع التواصل عن دهشتهم بسبب وجه الشبه بينها وبين الفنانة الراحلة ميرنا المهندس.



وندى أكرم مصممة أزياء حاصلة على بكالوريوس في التسوق، اعتمدت في تصميماتها على الثقافة المصرية بشكل كبير، حيث يغلب على تصميماتها الطابع الريفي أو الفرعوني، كما اشتهرت بتصميم فساتين الستينيات والسبعينيات.





وأقيم حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، الخميس، على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية في وسط العاصمة المصرية القاهرة.

وشهد حفل الختام حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني، أبرزهم الفنانة يسرا، ليلى علوي، إلهام شاهين التي فازت بجائزة أحسن ممثلة عن دورها في فيلم "حظر تجول"، وغادة عادل، وسمية الخشاب، ونيللي كريم، ويسرا اللوزي، ولبلبة، ومحمد فراج، وأحمد الفيشاوي.





وشارك في مهرجان القاهرة السينمائي هذا العام 83 فيلما من 43 دولة، من بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكُرِّم في حفل الافتتاح بجائزة "الهرم الذهبي" التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، والنجمة منى زكي بجائزة فاتن حمامة.