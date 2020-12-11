فيديو| شاهد لحظة عقد قران رنا سماحة وسامر أبو طالب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

احتفلت الفنانة رنا سماحة بحفل زفافها على الملحن سامر أبو طالب، مساء أمس الخميس. وتداول عدد من محبي رنا سماحة مقطع فيديو من عقد القران، وظهرت رنا سماحة وهي توقع على عقد الزواج. وكانت رنا سماحة احتفلت بخطبتها على سامر أبو طالب مطلع أكتوبر الماضي 2020.

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