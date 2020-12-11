خلل مفاجئ يضرب فيسبوك ماسنجر.. والشركة تصمت

متابعة بتجــــــــــرد: خلل مفاجئ ضرب تطبيق “فيسبوك ماسنجر”، التابع لشركة “فيسبوك”، الخميس، تسبب في توقف المراسلات بين المستخدمين.

وكشف موقع “داون ديتكتور” الأميركي أن الآلاف من مستخدمي التطبيق غير قادرين على استخدامه.

كما أضاف أن نحو 2400 مستخدم لـ”فيسبوك ماسنجر” يشكون كل دقيقة من عدم القدرة على تسجيل الدخول أو إرسال الرسائل النصية أو استقبال المكالمات بواسطة تطبيق المراسلة الشهير.

إلى ذلك أوضح أن معظم المشكلات حصلت في أوروبا مع تأثر بعض دول العالم بهذا الخلل، لافتاً إلى أن أكبر الدول المتأثرة هي بولندا.

من جهتها، أفادت صحيفة “إكسبريس” البريطانية، بأن موقع “تويتر” يمتلئ الآن بالشكاوى من تعطل “ماسنجر”.

وأكد المستخدمون أن الرسائل لا يتم إرسالها، وهذه المشكلة مستمرة منذ أكثر من ساعة.

يأتي هذا في وقت لم تصدر شركة “فيسبوك” حتى الآن أي بيان حول الخلل، الذي تعرض له التطبيق أو أسبابه.