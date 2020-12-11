عقب الانتقادات.. هكذا ردت آبل على واتساب بشأن الخصوصية

متابعة بتجــــــــــرد: أوضحت شركة آبل أن برنامج ملصقات الخصوصية الإلزامي الرامي إلى الحفاظ على خصوصية التطبيقات سينطبق على جميع التطبيقات، سواء كانت من مطورين تابعين لجهات خارجية، أو مملوكة لشركة آبل نفسها.

جاء ذلك ردًا على الانتقادات التي وجهتها خدمة التراسل الفوري واتساب – المملوكة لشركة فيسبوك – لشركة آبل بأن البرنامج يفضل تطبيقات آبل على تطبيقات الجهات الخارجية.

وهذا يعني أن تطبيقات آبل في متجر (آب ستور) App Store ستتلقى ملصقات الخصوصية ذاتها عندما يتم طرح البرنامج في وقت لاحق من العام الحالي، وكأنها تطبيقات تابعة لجهات خارجية.

نقطة خلاف

وبالنسبة لتطبيقات iOS القليلة غير المتوفرة في متجر (آب ستور)، مثل: تطبيق التراسل (آي مسج) iMessage من آبل – وهو نقطة الخلاف الرئيسية التي أثارتها واتساب – سيكون لها معلومات الخصوصية ذاتها، ولكنها ستُنشر على موقع آبل الإلكتروني.

هذا وأفاد تقرير من موقع Axios أمس بأن واتساب ردّت على شركة آبل بشأن ملصقات الخصوصية الجديدة للتطبيقات في متجر التطبيقات (آب ستور).

وانتقدت واتساب الخطوة، وقالت: إنها غير عادلة؛ لأنها لا تغطي خدمة التراسل (آي مسج) الخاصة بآبل، والتي تأتي مثبتةً سابقًا في أجهزة الشركة، ولا توجد في متجر التطبيقات (آب ستور).

بداية جيدة

وقالت خدمة واتساب لموقع Axios في بيان: “نعتقد أن الملصقات يجب أن تفرض الملصقات على تطبيقات الطرف الأول والثالث على السواء، وكذلك تعكس التدابير القوية التي قد تتخذها التطبيقات لحماية المعلومات الخاصة بالأشخاص”.

وقالت خدمة واتساب: “إن منح المستخدمين معلومات الخصوصية السهلة القراءة يعد بداية جيدة”، ثم أضافت أنه “من المهم أن يقارن المستخدمون ملصقات الخصوصية الخاصة بالتطبيقات التي ينزلونها بالتطبيقات المثبتة سابقًا، مثل: iMessage”.

وقدمت شركة آبل مجموعة من ميزات الخصوصية أول مرة عندما أعلنت عن نظام التشغيل iOS 14، ولكن مفهوم “ملصقات الأغذية” الذي يهدف لزيادة خصوصية المستخدمين لم يصل عندما أُطلق نظام التشغيل الجديد في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي.

وعلى غرار ملصقات التغذية العادية التي توضع على الأطعمة لسرد المكونات، ومحتوى السعرات الحرارية، تأتي “ملصقات” الخصوصية هذه لتمنح المستخدمين فكرة أفضل عما يحدث داخل التطبيق قبل تنزيله من متجر التطبيقات (آب ستور) لنظام (آي أوإس) iOS، أو متجر التطبيقات لحواسيب (ماك).