وصلة غزل بين لبلبة ومخرج روسي في ختام "القاهرة السينمائي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في مشهد لافت قدم المخرج الروسي ألكسندر سوكوروف، رئيس لجنة تحكيم مهرجان القاهرة السينمائي، للفنانة لبلبة باقة ورد في ختام المهرجان.

وقال المخرج الروسي، خلال حفل ختام الدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي الذي أقيم الخميس بمسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، إنه بحث عن معنى اسمها، ووجده يعني الأمومة والحنية، وعلقت لبلبة على مسرح الحفل قائلة: "شكلها فيها جوازة".







وراحت النجمة ليلى علوي من قاعة المسرح تغازل لبلبة، وتبتسم، في إشارة منها تعني أنه عريس مناسب.

وشارك في مهرجان القاهرة السينمائي هذا العام 83 فيلما من 43 دولة، من بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



وكُرِّم في حفل الافتتاح بجائزة "الهرم الذهبي" التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، والنجمة منى زكي بجائزة فاتن حمامة.



