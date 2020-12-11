وفاة ممثلة بريطانية شهيرة بعد صراع مع ألزهايمر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ذكرت وسائل إعلام أن الممثلة البريطانية باربرا وندسور التي اشتهرت بدور بيجي ميتشل في مسلسل "إيست إندرز" توفيت عن عمر ناهز 83 عاما.

وقال سكوت ميتشيل زوج وندسور في بيان نقلت عنه وسائل الإعلام "ببالغ الحزن يمكنني تأكيد أن زوجتي العزيزة باربرا توفيت في الساعة 8.35 مساء الخميس 10 ديسمبر في دار رعاية بلندن"، بحسب "رويترز".



وتابع قائلا: "وفاتها ناجمة عن معاناتها من مرض ألزهايمر/خرف الشيخوخة وتوفيت باربارا في النهاية بسلام وأمضيت الأيام السبعة الماضية بجوارها".

وجرى تشخيص إصابة وندسور بالمرض في 2014 وانتقلت للعيش في دار للرعاية هذا العام.

وظهرت لأول مرة في دور بيجي ميتشل في المسلسل عام 1994 وتوقفت عن العمل في المسلسل لدواع صحية عاما 2003 قبل أن تعود له في 2005.

وتركت وندسور المسلسل المستمر منذ فترة طويلة في 2009 قائلة إنها تريد أن تمضي وقتا أطول مع زوجها الذي تزوجته عام 2000.

وقبل مسلسل إيست إندرز، اشتهرت وندسور في الغالب كممثلة كوميدية. وكان أول ظهور لها كممثلة في فيلم "ذا بلز أوف سانت ترينيان" (أجراس سانت ترينيان) عام 1954.