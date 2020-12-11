ملياردير هندي يكشف مفاجأة سارة للعالم.. ماذا قال؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تتوقّع نيودلهي تحولا جذريا في اقتصادها إلى 10 أضعاف بـ"خطّة الهند 2050" مع وجود شركات قيمتها تريليون دولار، وكهرباء رخيصة.

وقال الملياردير غوتام أداني، في حديثه عن "الفرص المستقبلية"، بكلمته في "قمة تيه العالمية، قبل يومين، إن الناتج المحلّي الإجمالي سيرتفع إلى 28 تريليون دولار، بحلول 2050، من 2.8 تريليون دولار حاليا.

وأضاف أن الجمع بين القوة الناعمة للهند، والقوة الصلبة للناتج المحلي الإجمالي الذي تبلغ قيمته 28 تريليون دولار، وسوق أسهم بقيمة 30 تريليون دولار، سيعطي دولة لا تصدق، وقد تكون أكبر فرصة في القرن الـ 21.

أرخص كهرباء

أوضح غوتام أداني -الذي حدد، في وقت سابق من هذا العام، هدفا بأن تصبح مجموعته أكبر شركة للطاقة المتجددة في العالم، بحلول سنة 2025- أن التكلفة الهامشية للكهرباء ستستمر في الانخفاض بشكل حاد، مع تسارع ازدهار الطاقة المتجدّدة، وستنتج البلاد أرخص كهرباء من مصادر تلك الطاقة.

في عام 1996، أسس الملياردير الهندي شركة أداني للطاقة، وهي شركة تابعة لمجموعة أداني، لتكون أكبر شركة منتجة للطاقة، وأكبر منتج للطاقة الشمسية في نيودلهي.

قاد غوتام أداني، شركته الخاصة إلى آفاق جديدة، ودخل تجارة الفحم واستخراجه، بالإضافة إلى التعدين والتنقيب عن النفط والغاز.

كما دخل في القطاع الزراعي من أوسع أبوابه، عبر إنتاج الزيوت الصالحة للأكل والنقل.

أكبر شركة للطاقة المتجددة

تهدف أداني إلى أن تصبح أكبر شركة للطاقة المتجددة في العالم بحلول عام 2030، ولديها قدرة مثبتة للطاقة المتجدّدة من 2.8 جيجاوات، تريد زيادتها إلى 25 جيجاوات بحلول 2025.

وأظهر تصنيف ميركوم كابيتال، أن محفظة أداني للطاقة المتجدّدة تتجاوز إجمالي الطاقة التي قامت بتركيبها الولايات المتحدة، العام الماضي، وسوف تحلّ أكثر من 1.4 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون، على مدى عمر أصولها.

وقالت ميركوم في تقريرها التصنيفي، إن أداني واحدة من أكثر اللاعبين تكاملًا بمجال الطاقة الشمسية في العالم، حيث تقوم بتصنيع الخلايا الشمسية والوحدات، إلى جانب تطوير المشروعات، والبناء، والهيكلة المالية، وامتلاك وتشغيل أصولها من خلال منصّة إدارة الأصول الداخلية القوية.