شكرا لقرائتكم خبر عن عودة طاقم مسلسل The Orville للعمل بعد التوقف بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد فريق The Orville إلى العمل، حيث بدأ استئناف إنتاج الموسم الثالث من سلسلة شبكة Hulu ، وكان قد اضطر طاقم العمل إلى إيقاف الإنتاج في مارس الماضى بسبب انتشار فيروس كورونا، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".



The Orville

وكانت قد جددت شبكة Hulu مسلسل الخيال العلمى The Orville، لموسم الثالث كجزء من برامجها للموسم التلفزيوني 2019-20، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale".

مسلسل The Orville من بطولة سيث ماكفارلين، أدريان باليكي، بيني جونسون جيرالد، سكوت جرايمز، بيتر ماكون، هالستون سيج، جي لي، ومارك جاكسون.

وتتركز سلسلة الأكشن والمغامرات العلمية على الكابتن إد ميرسر، من الولايات المتحدة، والضابط الأول كيلي جرايسون زوجته السابقة، أثناء مواجهته مع Krill، أو غزو خارجى خطير، أو محاولة الإنقاذ نيابة عن اتحاد الكواكب، لا يزال يتعين على الطاقم البشري والفاضئيين التعامل مع قضاياهم الدنيوية ومع بعضهم البعض.

وكان قد بلغ متوسط الموسم الثاني من The Orville 0.75 في التصنيف الديمورافية للفئة العمرية 18-49 و 3.16 مليون مشاهد، وبالمقارنة مع الموسم الأول، انخفض هذا بنسبة 40 ٪ و 27 ٪ على التوالي.

وكانت قد قررت شبكة قنوات Hulu، زيادة أسعار اشتراكها بقيمة 10 دولارات شهرياً ليصل سعر الاشتراك الشهري لـ 65 دولاراً بعد ان كان 55 دولارا أمريكيا، وهو ما سيسبب أزمة لعشاق المسلسل الشهير The Handmaid's Tale المقرر طرح الموسم الجديد منه بداية العام المقبل بعد سلسلة من التأجيلات بسبب تفشي فيروس كروونا المستجد خلال الأشهر الماضية.

ووفقاً لصحيفة The Hollywood Reporter، فإن المنصة الشهيرة ستترفع أسعار اشتراكاتها ابتداءً من يوم 18 ديسمبر المقبل ليصبح 65 دولارا شهرياً مع إمكانية الوصول إلى 65 قناة تليفزيونية شهرياً، وأصبحت تكلفة Hulu + Live TV الآن مماثلة لتكلفة الاشتراك في منصة اليوتيوب، والتي تقدم أيضًا البث التلفزيوني المباشر.