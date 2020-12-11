شكرا لقرائتكم خبر عن جونى ديب يرفض التخلى عن معركته القانونية.. إعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرفض نجم هوليوود جوني ديب التخلي عن معركته القانونية بعدما رفع دعوى قضائية ضد ناشر The Sun بتهمة التشهير بعد أن وصفه مقال نشره المحرر التنفيذى دان ووتون في عمود عام 2018 بأنه "خافق الضارب"، وخسر الدعوة، قدم استئناف ورفض، فقدم ديب استئناف آخر حسب ما نشرت الديلى ميل.

أتخذ الرجل البالغ من العمر 57 عامًا إجراء قانونياً ضد News Group Newspapers (NGN) بسبب العمود، حيث هاجم آمبرهيرد أثناء زواجهما.

وفي نوفمبر رفض القاضي نيكول ادعاء نجم Pirates Of The Caribbean ، ووجد أن NGN أثبت أن ما ورد في المقال كان "صحيحًا إلى حد كبير". رفض القاضي نفسه إذن ديب بالاستئناف في وقت لاحق قائلا : "لا أعتبر أن أسباب الاستئناف المقترحة لها احتمالية معقولة للنجاح"

وكان قد حكم نفس القاضي ضد ديب في قضية التشهير التي رفعها الممثل ضد نيوز جروب، ناشر ذا صن ، والمحرر التنفيذى لصحيفة التابلويد دان ووتون بسبب مقال نشر عام 2018 زعم أنه كان "ضرب زوجته" في 14 حادثة عنف منزلى مزعوم ارتكبها ديب ضد امبر هيرد ، وحكم القاضي بأن 12 من هذه الحوادث قد وقعت بالفعل، لذلك أكد القاضى انه ليس هناك أى شيء آخر فى القضية يعتبر سببا مقنعا لمنح الإذن بالاستئناف.

وكان النجم العالمي جوني ديب، قرر الاحتفال بالجائزة التي حصدها في مهرجان ‪Camerimage‬ عن فيلمه الدرامي ‪Minamata‬، من وراء القضبان، أثناء تواجده في جزر الباهاما لتسلم جائزته وهو ما يعد ظهور يحمل رسائل غير مباشرة بعد خسارته لقضية التشهير في المحاكم منذ أسابيع قليلة، وظهر ديب صاحب الـ 57 عاماً، وهو يقف مع جائزته خلف القضبان، وارتدي قبعة صغيرة بظلال بينما يبتسم في ظهور جديد له بعد اعلان خسارته للقضية التي استمرت في المحاكم لعدة أشهر بينهما، لتثبت في النهاية اتهامات اعتدائه عليها بالضرب أثناء زواجهما.