شكرا لقرائتكم خبر عن كريس برات بطلا ومنتجا لفيلم The Black Belt والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد كريس برات على بطولة الفيلم الجديد "The Black Belt"، فضلا عن توليه مهمة إنتاجه مع جهات أخرى، وتدور أحداث الفيلم حول صبي مراهق خجول ومتواضع يسعى للحصول على خبرة في الكاراتيه وعمه الذي يرشده على طول الطريق، ووفقا للتقرير الذى نشره موقع " variety"، لم تعلن الشركة أو برات عن أى معلومات أخرى حول الفيلم الجديد.

سينتج برات الفيلم من خلال شركته Indivisible Productions، مع شريكه المنتج جون شوماخر، ومونارك ميديا ​​ومديراها ستيف بارنيت وألان بأول، كما ستقوم مديرة شركة الملك فيكي باتيل بالإنتاج التنفيذي. كتب راندال جرين سيناريو المواصفات. ستقوم UTA Independent Film Group بالإشراف على مبيعات الأفلام وتوزيعها.

أصبح برات نجمًا عالميًا بعد أن تصدرت أفلام ديزني مارفل "Guardians of the Galaxy" مثل Star-Lord / Peter Quill وأفلام "Jurassic World" بصفته معالج الديناصورات أوين جرادي، وأسس شركة Indivisible Productions لإخبار القصص عبر جميع المنصات بما في ذلك الأفلام والتلفزيون والتقنيات الرقمية.

كما ذكرت تقارير أجنبية، أن الممثل الأمريكى كريس برات سيعود لتأدية دوره بشخصية بيتر كويل، والمعروف أيضا باسم "ستار لورد"، فى فيلم " Thor: Love and Thunder"، حسبما ذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

كريس برات الذى يلعب دور البطولة فى سلسلة " Guardians of the Galaxy" فى كون مارفل السينمائى، سينضم إلى كريس هيمسورث وناتالى بورتمان وتيسا تومبسون وكريستيان بايل فى الجزء الجديد الذى يخرجه تايكا وايتيتي.

فيما أشارت The Hollywood Reporter إلى احتمالية أن ينضم أعضاء آخرون من الغارديانز إلى سلسلة فيلم Thor: Love and Thunder.