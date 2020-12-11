بعد ظهور شبيهتها.. "هاشتاج" ميرنا المهندس يتصدر "تويتر".. ومغردون: "صدقنا إنها لسه عايشة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تصدر هاشتاج "ميرنا المهندس"، قائمة الموضوعات الأكثر رواجًا عبر موقع "تويتر"، بعد ظهور إحدى الفتيات بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي وهي تشبهها بشكل كبير.

الصورة التي تداولها الرواد تعود لمصممة الأزياء ندى بكر، التي ظهرت بملامح وصلت إلى حد التطابق بينها وبين الراحلة ميرنا المهندس

وجاءت بعض تعليقات مغردو "تويتر" على الصورة: "ربنا جعل يكون لها شبيهة النهاردة فى المهرجان علشان هي محتاجة الدعاء، "أنا فعلا صدقت إنها لسه عايشة ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته"، "يا جماعة في واحدة في مهرجان القاهرة ده شبه ميرنا المهندس أوي بطريقة ترعب".

وتعليقات أخرى كـ: "أنا عيانة اوي كدا ولا دي ميرنا المهندس الله يرحمها"، "سبحانك يارب يخلق من الشبه اربعين فعلا"، "انا اتخضيت"، "يمكن يكون ده حصل علشان نقرالها الفاتحة كلنا وندعيلها"

يذكر أن الفنانة ميرنا المهندس توفيت في سن مبكرة عن عمر يناهز 36 عاما بعد صراع مع مرض السرطان.

وشهد حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ42، حضور عدد كبير من نجوم الفن وصناع السينما.

ومن بين الحضور كل من الفنانين: يسرا، نيللي كريم، جومانا مراد، محمد فراج وخطيبته بسنت شوقي، إلهام شاهين، لبلبة، غادة عادل، ميساء مغربي، تارا عماد، جميلة عوض، جيهان خليل، شريف رمزي وزوجته ريهام أيمن، سارة الطباخ، علي قاسم، حسن أبو الروس، هنادي مهنا وأحمد خالد صالح، مادلين طبر، ليلى وملك زاهر، رنا رئيس وغيرهم من النجوم.

يذكر أن الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي، شهدت عرض أكثر من 90 فيلما، من 40 دولة، بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، كما شهد حفل افتتاحها تكريم الكاتب المصري الكبير وحيد حامد بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وهي الجائزة نفسها التي منحها المهرجان للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، بالإضافة إلى تكريم الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.